Кабмин планирует упростить работу с кассовыми аппаратами 1 июня 2018 г. источник 0 0

Кабинет министров планирует упростить использование бизнесом регистраторов расчетных операций (кассовых аппаратов).

Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Мирослав Продан сообщил, что сейчас кассовый аппарат стоит от 4 до 20 тыс. евро, а ежемесячное обслуживание - не меньше 200 грн.



Подтверждением операции является бумажный чек, который вклеивают в кассовые книги. При этом нужны многочисленные заявления, приложения и документы и не менее пяти дней времени на оформление отчетов. При таких условиях предприниматели нередко избегают любых регистраций, а следовательно уплаты налогов и сборов. Такая ситуация формирует большой дисбаланс между белым и серым бизнесом.



Предложение правительства предполагает онлайн-регистрацию через телефон или планшет, отказ от подтверждающих документов и абонентской платы и применение электронного чека с QR-кодом, который будет автоматически вноситься в реестр, доступный в электронном кабинете плательщика налогов.



Для обработки данных в этом случае будут использоваться два независимых дата-центра.



В пилотном режиме новая система может быть запущена в течение ближайших трех месяцев, сообщила пресс-служба правительства.



Напомним, летом 2015 года вступила в силу норма Налогового кодекса, по которой предприниматели 3-й группы единого налога должны были начать использовать РРО. Предусматривалось также, что предприниматели 2-й группы будут обязаны использовать РРО с 1 января 2016 года. Однако эти нормы вызвали протесты бизнеса, и в итоге 1 июля парламент принял закон, которым разрешил бизнесу с доходом до миллиона по-прежнему работать без кассовых аппаратов.