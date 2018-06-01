В Харькове стартует кампания за сохранение модернистской архитектуры

Харьковские художники присоединились ко всеукраинской кампании за сохранение модернистской архитектуры.

Справка

#HelloGalagov – продолжение проекта #CtrlS: инициированной в Харькове общенациональной кампании, направленной на сохранение архитектурного наследия по всей Украине.



Ее первым результатом стало включение в законопроект изменений, которые должны минимизировать коррупционные риски в памятникоохранной сфере, инструкция для общественных защитников архитектуры, создание института общественных контролеров сохранение архитектурного наследия и выпуск фильма «Зберегти не можна зруйнувати». Где будет поставлена запятая в этой истории, будет зависеть от громад городов, убеждены инициаторы #HelloGalagov и #CtrlS.

Как сообщили организаторы проекта «CtrlS. Закон на защите архитектурного наследия», стартовавшего полгода назад в Харькове, инициатива #HelloGalagov – совместная кампания деятелей культуры из Харькова, Ужгорода и Киева и один из результатов межрегионального форума «СлободаКульт».Архитектура, утверждающая демократические ценности, здания, созданные для людей и их свободного существования уникальный район Малый Галагов в центре Ужгорода должен быть сохранен уже хотя бы ради той философии, которую он несет. Цель инициативы – привлечь внимание власти, общественности и СМИ к необходимости сохранения Малого Галагова, центрального модернистского квартала Ужгорода, застроенного между 1919 и 1938 годами.Инициатива #HelloGalagov будет иметь успех – убеждена соучредительница Благотворительного фонда «Dofa fund. Мистецькі надра», соорганизаторка форума «СлободаКульт» Ольга Сагайдак.– Подобная ситуация была в Харькове во время форума «ГалицияКульт», когда власть почти уничтожила здание старого городского цирка. Тогда активистам удалось добиться, чтобы здание осталось на балансе Министерства культуры/ Хотя история с ним еще далеко не окончена, – отметила Ольга Сагайдак.Художественная акция #CtrlS продолжится в Харькове, где также существует своя модернистская традиция: конструктивистские районы за Госпромом, район ХТЗ и другие.– Если в нашей жизни, в образовании станет больше модернистского искусства, вырастет роль модернистской архитектуры, – это повысить нашу городскую культуру в целом, – отметили участники проекта.Аналогично центром туристической аттракции может стать и конструктивистский комплекс площади Свободы в Харькове, с его выдающейся доминантой, зданием Госпрома, говорят инициаторы кампании. Совместными усилиями громады, Харьковской ОГА и Министерства культуры Госпром уже внесен в номинационные списки ЮНЕСКО. А в прошлом году харьковским активистам удалось выиграть судебное дело против горсовета и не допустить возведения на площади 86-метрового памятника, прозванного «одороблом», который уничтожил бы целостность комплекса.– Что может быть более харьковским по духу и сути, чем побороться за архитектурное наследие? Мы хорошо знаем, что такое поддержка из других регионов, поэтому сегодня поддерживаем ужгородцев», – отметила Иванна Скиба-Якубова, PR-менеджерка «СлободыКульт».В акции #HelloGalagov уже приняли участие актер и музыкант Мисько Барбара, исследовательница моды Зоя Звиняцьковская, художники Константин Зоркин, Гамлет Зиньковский и Олекса Манн, режиссерка Светлана Олешко и актеры театра «Арабески», музыканты группы Alcohol Ukulele, фотограф Сергей Братков, писатели Банды Шолтес и Олег Коцарев, писательница Оксана Луцишина, журналистка и кураторка культурных проектов Татьяна Терен, исследователи архитектуры Екатерина Кублицкая, Лина Дегтярева и Олег Олашнин, и команда форума «СлободаКульт»: Ольга Сагайдак, Ирина Магдыш, Оксана Баршинова, Оксана Коклонская, Галина Танай, Татьяна Пилипчук, Валентин Кузан и Гарри Кришнан.Организаторы начали начали кампанию с художественной фотосессии: известные люди на фоне зданий, которые понемногу приходят в упадок. Фотосессию совместили с экскурсией по Малому Галагову от Лины Дегтяревой.