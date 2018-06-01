Общество

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Для харьковских выпускниц собрали больше сотни платьев: видео

Для харьковских выпускниц собрали больше сотни платьев: видео
Показ вечерних и коктейльных платьев состоялся возле Областного дворца детского и юношеского творчества, 31 мая.
Дефиле прошло в рамках благотворительной акции «Подари платье». Наряды собирали для выпускниц из социально незащищенных семей, а продемонстрировали – сами выпускницы и финалистки конкурса «Мисс Харьков».

Как сообщила соорганизатор акции в Харькове Елена Бугло, выпускные вечера в школах – совсем скоро, но не у каждой семьи есть возможность приобрести достойный праздничный наряд. Именно для них и организовали флешмоб благотворители. Платьями делились совсем незнакомые друг другу люди, информацию распространяли через соцсети. Выпускницы из Харькова и районов области могли просмотреть варианты нарядов в интернете и приехать уже за конкретным нарядом.

– Нужно было просто видеть счастливые глаза девочек, некоторые из которых, возможно, в первый раз в жизни надевали такие красивые платья, – отметила Елена Бугло.

Организаторам удалось собрать больше 100 платьев. Также выпускницы получили возможность выбрать подходящие к нарядам обувь и бижутерию.

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