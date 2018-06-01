Финляндия предлагает включить сауну в список культурного наследия ЮНЕСКО 1 июня 2018 г. источник 0 0

Финляндия предлагает включить в список нематериального наследия ЮНЕСКО финскую сауну и народные музыкальные традиции игры на скрипке в общине Каустинен.

Об этом сообщает Yle со ссылкой на Министерство образования и Музейное ведомство.



Отмечается, что финские банные традиции хотят представить в качестве первой презентации Финляндии в списке ЮНЕСКО "Нематериальное культурное наследие" в марте 2019 года, а традиции шпильманов из Каустинена - годом позже.



Народные музыкальные традиции в общине Каустинен представляют собой особый стиль игры на скрипке так называемых шпильманов - народных музыкантов, которые выступали на свадьбах и других деревенских праздниках. Сейчас эти традиции активно поддерживаются, в частности, благодаря фестивалю народной музыки Kaustinen Folk Music Festival, который проводится каждым летом уже на протяжении более 50 лет.