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Финляндия предлагает включить сауну в список культурного наследия ЮНЕСКО

Финляндия предлагает включить сауну в список культурного наследия ЮНЕСКО
Финляндия предлагает включить в список нематериального наследия ЮНЕСКО финскую сауну и народные музыкальные традиции игры на скрипке в общине Каустинен.
Об этом сообщает Yle со ссылкой на Министерство образования и Музейное ведомство.

Отмечается, что финские банные традиции хотят представить в качестве первой презентации Финляндии в списке ЮНЕСКО "Нематериальное культурное наследие" в марте 2019 года, а традиции шпильманов из Каустинена - годом позже.

Народные музыкальные традиции в общине Каустинен представляют собой особый стиль игры на скрипке так называемых шпильманов - народных музыкантов, которые выступали на свадьбах и других деревенских праздниках. Сейчас эти традиции активно поддерживаются, в частности, благодаря фестивалю народной музыки Kaustinen Folk Music Festival, который проводится каждым летом уже на протяжении более 50 лет.

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