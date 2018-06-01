В Украине дешевеет бензин 1 июня 2018 г. источник 0 0

В заправочных сетях ОККО и WOG бензины и дизельное топливо подешевели на 50 коп./л.

Как сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на мониторинг розничного рынка нефтепродуктов, в сети ОККО бензин А-92 подешевел до 30,99 грн/л, А-95 – до 31,99 грн/л, фирменный А-95 –до 32,99 грн/л. Цена на ДТ опустилась до 29,49 грн/л.



WOG опустил цены до 30,95 грн/л за А-92, 31,95 грн/л за А-95, до 32,95 грн/л за фирменный А-95. ДТ опустилось до 29,45 грн/л.



Средние по стране цены топлива опустились на 11-12 коп./л.