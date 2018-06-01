Ученые создали фильтр, препятствующий распознаванию лиц 1 июня 2018 г. источник 0 0

Ученые из U of T Engineering разработали алгоритм, который делает невозможным распознавание лиц, а также мешает поиску на основе изображений, идентификации лиц, оценке эмоций и этнической принадлежности.

Алгоритм основан на методе глубокого обучения - соревновательной тренировке, сообщает EurekAlert.



Ученые использовали глубокую методику обучения, в которой два алгоритма искусственного интеллекта противостоят друг другу. Одна нейросеть ученых работала для идентификации, другая - пыталась нарушить распознавания лиц.



Результатом стал Instagram-образный фильтр, который можно применять к фотографиям для защиты конфиденциальности. Его алгоритм меняет определенные пиксели на изображении и делает это почти незаметно для человеческого глаза.



Разработчики проверили систему на 600 людях разной этнической принадлежности с их фотографиями в различных условиях освещенности и окружающей среды. Оказалось, что их система может уменьшить долю определения лиц со 100% до 0,5%.



Новая технология также нарушает поиск на основе изображений, оценку эмоций и этнической принадлежности и все остальные атрибуты на основе внешности и мимики, которые могут быть определены автоматически. Вскоре ученые сделают свою разработку общедоступной.