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Кто в Украине борется с коррупцией: результаты общенационального опроса

Кто в Украине борется с коррупцией: результаты общенационального опроса
Украинцы считают активными борцами с коррупцией прежде всего средства массовой информации и журналистов, а также антикоррупционные общественные организации.
"Значительная часть населения (48%) не видит ни одной инстанции, которая бы активно боролась с коррупцией в Украине", - говорится в обнародованных сегодня результатах общенационального опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Остальное население активных борцов с коррупцией видит прежде всего в средствах массовой информации, журналистах (26%) и антикоррупционных общественных организациях (18%). Далее следуют Национальное антикоррупционное бюро Украины (11%), население (10,5%), отдельные политики, общественные деятели (10%), страны Запада (6%).

"Очень незначительный процент населения среди активных борцов с коррупцией указывал те государственные институты, которые и должны бороться с коррупцией: СБУ (5%), Специализированную антикоррупционную прокуратуру (5%), Национальное агентство по предотвращению коррупции (4%), Генеральную прокуратуру (4%), президента (4%), полицию (3%), правительство, министерства (2%) Верховную Раду (2%), власти на местах (1,5%), суды (1%)", - говорится в результатах опроса.

При этом ни один из органов, которые должны бороться с коррупцией, не получил положительной оценки относительно эффективности этой борьбы. Больше всего положительных оценок имеет НАБУ, однако это лишь 15% таких оценок; эффективность в борьбе с коррупцией СБУ положительно оценили 13% опрошенных, Национальной полиции - 10%, ГПУ - 9%, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции - 6%, судов - 4%. Больше всего негативных оценок имеют суды (79%), ГПУ (75%) и Нацполиция (74%).

Среди факторов, которые, по мнению граждан, больше всего мешают НАБУ хорошо выполнять свою работу, прежде всего было отмечено отсутствие у власти политической воли бороться с коррупцией (44%); еще 33% назвали недостатки законодательства, 23% - нереформированную судебную систему, 22% - коррупцию внутри НАБУ. По 21% назвали сопротивление других правоохранительных органов и снисходительное отношение к коррупции населения Украины. Лишь 19% уверены, что на самом деле ничто не мешает НАБУ бороться с коррупцией.

Общенациональный опрос населения Украины был проведен Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 19 по 25 мая во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошены 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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