Элина Свитолина проиграла в третьем раунде Ролан Гаррос и выбыла из борьбы 1 июня 2018 г. источник 0 0

В Париже на кортах Ролан Гаррос завершился матч 3-го круга Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором украинка Элина Свитолина уступила Михаэле Бузарнеску из Румынии.

Игра завершилась со счетом 3:6, 5:7, сообщает официальный сайт соревнований. Матч продолжался 1 час 37 минут. За это время украинка выполнила 2 эйса против 4 - у соперниц, сделала 1 двойную ошибку - против 3 у румынки.



Всего Бузарнеску выиграла 79 розыгыршей мячей против 69 - у Свитолиной.



Таким образом, в турнирной сетке Ролан Гаррос осталась одна представительница Украины. Леся Цуренко свой матч 3-го круга проведет в субботу, 2 июня.