Экономика

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Клубнике дешеветь дальше некуда

Клубнике дешеветь дальше некуда
Клубнике дешеветь дальше некуда Цены на клубнику тают с бешеной скоростью.
Еще на прошлой неделе ароматные ягоды на харьковских прилавках красовались по 40 гривен за килограмм, а сегодня продавцы предлагают их уже по 28 гривен. Не пора ли закатывать ягоды в банки до следующего сезона?

Как сообщили «Вечернему Харькову» в Украинском клубе аграрного бизнеса, старт клубничного сезона был достаточно амбициозным для украинских производителей ягод. Цены стартовали от 170 грн/кг, однако за три недели резко упали до 28-35 грн/кг.

Прилавки харьковских рынков буквально ломятся от клубники. Мимо душистой и такой аппетитной ягоды пройти невозможно – харьковчане выстраиваются в очередь.

— В Харькове настоящий клубничный рай, — улыбается покупательница Софья.— Ягод много, клубника дешевеет буквально на глазах. Еще неделю назад я едва нашла за 35 гривен, а сегодня уже по 28. Правда, не везде – за дешевой очередь придется выстоять.

Выбирает покупательница товар очень придирчиво.

— Клубника должна быть сухой, упругой, слегка блестящей, с ярким цветом и умопомрачительным ароматом. Если клубника не пахнет — скорее всего, ее созревание ускорили искусственно, при помощи каких-то специальных средств. На ягодах не должно быть повреждений или вмятин. Клубнику с пятнами покупать точно не стоит – наверняка ее выращивали, удобряя химией, — делится познаниями Софья. — Я попробовала – вкусная, сладкая и ароматная. Хорошая клубника, несмотря на низкую цену. Думаю, может, уже на консервацию взять ? А вдруг она еще подешевеет?

— Конечно подешевеет, — уверенно заявляет продавец. – Ведь через несколько недель — пик сезона. Так что наедайтесь пока свежей… В этом году фермеры ожидают хорошего урожая, а посему в сезон ягод станет намного больше. Говорят, цены на клубнику упадут до 13-15 гривен за килограмм. Посмотрим…

Однако клубничный сезон длится недолго, поэтому в краткосрочной перспективе стоимость сладкой ягоды будет медленно расти из-за сокращения предложения, прогнозируют в УКАБ.

По мнению генерального директора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, даже в пик сезона так низко цена на клубнику не упадет. Кроме того, он не исключает колебания цен на ягоду, вызванных погодными условиями.

— Сейчас еще не пик сезона. По нормальному календарю мы только подходим к сезону. Так что сейчас на прилавках еще ранняя клубника. Но ее много, цена на нее ниже, чем в прошлом году и по сути дешеветь ей уже некуда. К тому же возможны ценовые перепады: допустим, стоимость ягоды упадет до 26 гривен, а через пару дней поднимется в два раза, — говорит эксперт.

— Объем поступающей в продажу ягоды предсказать очень сложно из-за несогласованности производства, — говорит Алексей Дорошенко. – Кроме того, на какой-то неделе может оказаться, что пойдут дожди, никто клубнику собирать не будет — и те, у кого она еще осталась и в хорошем состоянии, сразу же взвинтят на нее цену.

Так стоит ли сейчас закрывать клубнику или все же дождаться пика сезона?

— Если сейчас клубника по 26 гривен за килограмм – не стоит считать, что через пару недель ее начнут раздавать даром. Возможно, стоит все же поехать на оптовый рынок, купить там ягоду еще на пару гривен дешевле и заняться консервацией. Не забывайте, что клубника нуждается в сахаре. Он начал дешеветь с начала года и сейчас цена на него практически дармовая. Однако в сезон консервации он, естественно, будет дорожать. Так что, возможно, клубнику вы и найдете чуть дешевле, а вот сахар будет уже дороже, — предупреждает Алексей Дорошенко.

Кстати, на харьковских прилавках уже появилась черешня. Сегодня продавцы просят за килограмм 38-45 гривен. По прогнозам фермеров, черешня за неделю до сезона упадет в цене вдвое.
Кстати
По информации Украинского клуба аграрного бизнеса, еще несколько лет назад производство клубники в Украине считалось нерентабельным бизнесом, а отечественные рынки были заполнены ягодами из соседней Польши и других стран ЕС. Опыт работы украинцев, в основном на польских полях, дал возможность понять, что Украина собственными силами вполне может обеспечить растущий спрос на клубнику на внутреннем рынке. За последние шесть лет объемы импорта польской свежей клубники в Украине сократились на 68%, тогда как Украина увеличила экспорт земляники замороженной в Польшу с 0,031 тонны в 2013 году до 3,2 тонны в 2017 году.

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