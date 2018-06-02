Клубнике дешеветь дальше некуда

Кстати

По информации Украинского клуба аграрного бизнеса, еще несколько лет назад производство клубники в Украине считалось нерентабельным бизнесом, а отечественные рынки были заполнены ягодами из соседней Польши и других стран ЕС. Опыт работы украинцев, в основном на польских полях, дал возможность понять, что Украина собственными силами вполне может обеспечить растущий спрос на клубнику на внутреннем рынке. За последние шесть лет объемы импорта польской свежей клубники в Украине сократились на 68%, тогда как Украина увеличила экспорт земляники замороженной в Польшу с 0,031 тонны в 2013 году до 3,2 тонны в 2017 году.