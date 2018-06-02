Жертвы мошенника Подвезько устали бороться с системой

В суде рассматриваются 13 эпизодов уголовного дела

Подвезько выводят из-под удара

Обманные действия зачастую недоказуемы

Вместо уголовных – гражданские дела

Суды выносят неправомерные решения

Многие «почему» остаются без ответа

Немного хронологии

Напомним, Подвезько был задержан в конце 2010 года. В 2012-м Дзержинский суд приговорил его к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества по статье «Мошенничество». Затем защитники Подвезько обратились в Европейский суд по правам человека, который в 2015 году постановил, что были нарушены права Антона Подвезько по нескольким пунктам 5-й статьи Конвенции по правам человека, в частности «Право на свободу и неприкосновенность». Верховный суд Украины, учитывая суждения Европейского суда, отменил предыдущие судебные решения, а уголовное дело направил на новое судебное рассмотрение.

Кроме того, в отношении кредитора в 2010-м возбудили еще одно уголовное производство, по статьям «Мошенничество» и «Принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств». Уже по этому делу он получил новый срок — 13 с половиной лет с конфискацией имущества. Адвокаты Подвезько подали апелляцию. В Аппеляционном суде Харьковской области коллегия судей признала, что в совершении афер с недвижимостью кредитор виновен, а вот решение суда первой инстанции в той части, которая касалась мошенничества, связанного с закупкой зерна у одной из харьковских фирм, суд отменил и отправил материалы на доследование. С учетом этого приговор смягчили до 10 лет. К Подвезько был применен «Закон Савченко», и в апреле 2016-го его освободили прямо в зале суда. Мошенник отсидел четыре с половиной года.