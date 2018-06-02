Жертвы мошенника Подвезько устали бороться с системой

С натугой продвигается и рассмотрение дел по Подвезько в суде. В чем же причина? Почему так сложно снова привлечь к ответственности уже успевшего отсидеть один срок мошенника?
В суде рассматриваются 13 эпизодов уголовного дела
По информации пресс-службы прокуратуры Харьковской области, уголовные дела по Подвезько были собраны по всем районам города, изучены и все, что соответствовало принципу «одна схема — один человек», было объединено в одно производство. Прокурор области взял дело Подвезько под личный контроль, по его решению была создана группа процессуальных руководителей, которые вплотную занимаются этим вопросом. Чего удалось добиться?
Как сообщили на официальный запрос «Вечернего Харькова»
в прокуратуре Харьковской области, следственным управлением ГУ НП в Харьковской области проводилось досудебное расследование в рамках уголовного производства, открытого 24 ноября 2012 года по фактам мошеннических действий с недвижимым имуществом, предусмотренных ст. 15 чч. 1, 2 (покушение на преступление); ст. 190 чч. 1, 2, 3, и 4 (мошенничество, в том числе совершенное в особо крупных размерах, группой людей); ст. 364. ч.2 (злоупотребление властью или служебным положением, что послужило причиной тяжелых последствий) Уголовного кодекса Украины.
– По результатам досудебного расследования было собрано достаточно доказательств в совершении 13 эпизодов уголовных нарушений против 13 лиц, признанных потерпевшими. В совершении этих преступлений о подозрении сообщено двум лицам по чч. 3, 4 ст. 190 УК Украины. Во время досудебного расследования с целью возмещения убытков, причиненных преступниками, на имущество лица, указанного в запросе (Антон Подвезько. – ред
), наложен арест. Обвинительные акты направлены в Киевский районный суд Харькова для рассмотрения по сути. Судом будет дана оценка всех доказательств обвинения и установленных обстоятельств совершения преступления. Сейчас судебное разбирательство продолжается, — проинформировали в облпрокуратуре.
Речь идет о так называемой третьей волне потерпевших. Обвинительные акты по 13 эпизодам в апреле 2017 года уже направлены на рассмотрение Киевского районного суда Харькова. Остальные же по-прежнему находятся на стадии досудебного следствия. В их числе и дело Светланы, которая «продала» Подвезько свою трехкомнатную квартиру… за три тысячи гривен. Он согласился занять ей денег под залог трехкомнатной квартиры, но предложил оформить займ как договор купли-продажи. Женщине срочно нужны были средства на лечение и она подписала договор… Занятую сумму старательно погашала.
— Когда мой кредитор уже был за решеткой, я получила бумаги на выселение без права предоставления жилья. 21 апреля 2015 года явились судебные исполнители с группой неизвестных лиц — «медвежатниками», грузчиками — и меня выселили, — рассказывает она.
Сейчас семья Светланы — она, муж, две дочки, зять и отец-пенсионер — ютится на 17 квадратных метрах в съемной комнате коммунальной квартиры.
Однако довести ее дело до суда следствие не может. По мнению Светланы, не особо-то и стремится.
— Из нашей группы потерпевших, которую мы собрали и боролись за продвижение наших дел, 13 дел действительно были доведены до суда, и судебное рассмотрение продолжается. А для нас – оставшихся семи человек из данной группы — на этом все закончилось. Группы больше нет, и все стоит на месте. Прокуратура нами уже не интересуется, никто с нами не встречается. Некоторых «разбросали» по райотделам, но мое дело и, наверное, еще трех человек находятся в следственном управлении, — рассказывает женщина. – Следователь по моему делу ничего не делает – я на него и жалобы писала, и ходила неоднократно на прием к начальнику следственного управления по этому поводу. Немного начал шевелиться – опросил моих родственников. А когда я пошла ознакомиться с документами, выяснилось, что уголовное дело на Антона Подвезько закрыли, а открыли на его посредника Юлю Колесникову, объявив ее в розыск. Мой адвокат тогда открытым текстом сказал, как это называется – мое дело просто похоронили. И последняя капля – адвокат, который вел мое дело и еще одной пострадавшей, от нас отказывается. «Ищите других адвокатов, – говорит. – Нет времени вами заниматься. На Подвезько работает целая юридическая фирма – один я справиться не смогу». Теперь не знаю, что и предпринять. Что я могу сделать в одиночку? Говорю, давайте опять собирать группу, снова пойдем в прокуратуру – будем начинать заново. Но никто не хочет — люди устали, опустили руки, разуверились в положительном исходе дела.
Подвезько выводят из-под удара
По словам адвоката Зинаиды Чуприны, аналогичная ситуация произошла и с ее клиентом.
— Это одна из хитрых схем Подвезько, в которой фигурирует некая Юлия. Именно она вела переговоры с потенциальными жертвами мошенника, получала от них ежемесячные взносы по погашению долга. Документы, которые у меня есть, подтверждают, что Юлия и Подвезько были в сговоре, — говорит она.
Об этом свидетельствует и рассказ пострадавшей Светланы.
— В газете объявлений я наткнулась на предложение займа под залог квартиры. Позвонила. Уже на следующее утро со мной связалась женщина, представившаяся Юлией, и назначила встречу в БТИ, чтобы получить необходимые выписки. Не прошло и часа, как все справки были у нее на руках. В 10 утра мы уже ожидали Антона Подвезько в нотариальной конторе, куда меня привезла его помощница Юлия. Сам же кредитор появился только в половине восьмого вечера и пригласил меня, морально и физически измотанную многочасовым ожиданием, на беседу. Я рассказала, что тысяча долларов мне нужна на лечение. Юля забрала мой паспорт и стала оформлять какие-то документы. Подвезько говорит: «Мы решили пойти вам на встречу. Но оформим договор купли-продажи». Я насторожилась: «Это что же получается? Я продам вам квартиру за тысячу долларов? Нет, на такое я не пойду». И тут Подвезько начал на меня давить, буквально стал орать. Тогда вмешалась его помощница Юля — разговаривала со мной спокойно, сочувственно, и я прониклась к ней доверием. «Не волнуйтесь, — убеждала она. — Это же чистая формальность — только на бумаге. Мы даже регистрировать документ нигде не будем. Разве я похожа на обманщицу? — ласково улыбалась она. — Нам не нужна ваша квартира. Подпишите — и получите свои деньги». А поскольку нотариальное оформление производилось за счет клиента, на руки я получила чуть больше трех тысяч гривен. Ежемесячно выплачивала проценты, передавая их из рук в руки той же Юле.
Теперь же Подвезько утверждает, что никаких дел с Колесниковой не имел, никаких денег она ему не передавала.
— И что делают следователи? Подвезько выводят из-под удара и возбуждают уголовное дело в отношении Юлии, которая находится в розыске, поскольку пребывает на территории «ЛНР» или «ДНР». То есть ее не найдут никогда, и уголовное дело не будет доведено до конца – никогда, — говорит Зинаида Чуприна.
Обманные действия зачастую недоказуемы
Сложность в доведении до суда дел потерпевших, которых Антон Подвезько оставил без крыши над головой, заключается еще и в том, что люди добровольно подписывали бумаги, продавая мошеннику квартиры за копейки или меняя их на бытовые приборы. По этой же причине доказать в судах, что на момент заключения сделки имел место обман, крайне сложно.
— То, что у Подвезько красивая юридически продуманная схема, – очевидно. Но вина в том, что случилось, лежит и на пострадавших в том числе, — говорит Зинаида Чуприна. — Когда человек обращается в какую-то организацию для того, чтобы заключить тот или иной договор, – у него есть право ознакомиться с текстом, который он собирается подписать. Если человек не является специалистом в области права, проще говоря – не понимает основных условий договора, никто не запрещает ему взять этот договор и сходить на консультацию к адвокату, юристу. Именно третье лицо (адвокат), а не заинтересованная в результатах сделки сторона, должно разъяснить положения документа, который человек собирается подписывать, и правовые последствия, которые наступят после подписания этого документа.
По ее мнению, если бы хоть кто-то из пострадавших сходил к юристу на консультацию – он бы никогда не заключил этот договор.
— Я могу предположить, что люди попали в такую ситуацию в связи с низким уровнем правовой культуры или в силу тяжелых жизненных обстоятельств. Даже не нужно быть специалистом в области права, чтобы понимать: если тебе дают эти документы подписывать – они же для чего-то это делают. Ведь потенциальную жертву никто не заставлял это делать, никто не запугивал, никто не заламывал руки, не шантажировал…
Хотя сами люди, попавшие в сети мошенника, оправдывают свой опрометчивый поступок тем, что Подвезько очень грамотно их обрабатывал перед тем, как подсунуть на подпись документ — давил на них, не давал в спешке толком ознакомиться с договором и даже применял гипноз. Обезоруженные такими психологическими приемами люди сдавались и подписывали нужный кредитору договор. Но опять же – это недоказуемо.
Вместо уголовных – гражданские дела
Еще одна грамотно продуманная схема мошенника не позволяет возбуждать против него уголовные дела.
— Эта мошенническая схема максимально завуалирована под гражданско-правовые отношения, что вызывает серьезные трудности расследования и сбора доказательств в рамках уголовных дел. То, что эта схема является рабочей, подтверждается большим количеством потерпевших от действий Подвезько. В результате данные о преступлении заносятся в ЕРДР, а затем следствие то ли не хочет, то ли не знает как, то ли не умеет собрать доказательства – и поэтому мы имеем большое количество потерпевших и очень низкий процент дел, которые зашли в суд, — говорит Зинаида Чуприна.
«Вечерний Харьков»
попытался выяснить в областной прокуратуре, сколько уголовных производств возбуждено в отношении Подвезько, когда, по каким эпизодам и по каким статьям? Сколько передано в суд? И сколько на самом деле потерпевших?
В прокуратуре сообщили, что решением Дзержинского районного суда Харькова от 30 января 2012 года Антон Подвезько был осужден по ст. 15 и ст. 190 ч. 4 УК Украины по факту завладения имуществом граждан путем мошенничества. Но постановлением Верховного суда Украины от 19.10.2015 это решение Дзержинского районного суда, а также решение Апелляционного суда Харьковской области от 06.04.2013 и коллегии судей судебной палаты по уголовным делам Высшего специализированного суда Украины от 06.02.2014 были отменены. Уголовное дело направлено на судебное рассмотрение в суд первой инстанции. Решением Дзержинского суда Харькова от 20.12.2016 уголовное дело направлено на дополнительное расследование. Это решение оставлено апелляционным судом без изменений. Сейчас проводится досудебное расследование, которое поручено Шевченковскому отделу полиции ГУ НП в Харьковской области. В этом уголовном производстве относительно двух эпизодов мошенничества потерпевшими признаны два человека.
– Информацию о совершении уголовного преступления конкретным лицом в информационной системе ЕРДР можно получить после внесения в Реестр данных об оглашении лицу подозрения при наличии анкетных данных такого лица. Других сведений относительно оглашения лицу, указанному в запросе (Антону Подвезько – ред
), в совершении уголовных нарушений ЕРДР не содержит. В связи с этим предоставление полной и достоверной информации о количестве производств по фактам возможных мошеннических действий лица, указанного в запросе (Антона Подвезько – ред
), и количестве потерпевших в настоящее время не представляется возможным, — сообщили в областной прокуратуре.
Суды выносят неправомерные решения
Однако даже если дело доведено до суда – это, по словам адвокатов людей, потерпевших от мошеннических действий Антона Подвезько, еще не гарантирует положительного для жертвы исхода. Нередко, говорят они, суд первой инстанции выносит неправомерное решение, апелляция его поддерживает, а кассация просто не открывает производство по этой категории дел.
Адвокату Зинаиде Чуприне пока удалось защитить право своего клиента на проживание в некогда его квартире, собственником которой сейчас является уже отец Антона Подвезько, которому тот уступил свои права по ипотечному договору.
— Решением Верховного суда Украины от 10 февраля 2016 года была освещена правовая позиция, согласно которой нельзя выселять человека из квартиры (это касается не только Подвезько, но и взаимоотношений клиента с банком), если жилье приобретено не за кредитные средства. Благодаря этой судебной практике, я смогла отстоять право своего клиента на проживание в данной квартире, — говорит она. — В нашем случае клиентом был заключен договор займа и ипотеки.
Следует отметить, что, по словам адвоката, большую часть займа ее клиент вернул. И это признал сам Подвезько.
— Подвезько обращается в суд с иском о взыскании долга, прикладывает к своему исковому заявлению документ, подтверждающий, что должник часть долга вернул, но при этом требует от суда взыскания полной суммы долга согласно договору. Суд иск удовлетворяет. Апелляционный суд оставляет неправомерное решение суда первой инстанции в силе, игнорируя законы Украины и устоявшуюся судебную практику. Комментарии излишни, – говорит Зинаида Чуприна.
Кроме того, по мнению Зинаиды Чуприны, над следствием и судьями довлеет еще и выигранное Подвезько дело в Европейском суде по правам человека.
Многие «почему» остаются без ответа
По словам Андрея Миронова – адвоката одной из потерпевших от мошеннических действий Антона Подвезько, следствие делает все, чтобы «угробить» уголовное дело. Вместо единого расследования множества эпизодов с большим количеством пострадавших, огромной суммой, заявления потерпевших разбрасывают по районам, которые объективно не в состоянии расследовать без консолидированного отслеживания действий всей группы.
Почему же рассматриваются лишь отдельные разрозненные эпизоды, а не системный характер преступной деятельности с огромным количеством потерпевших и огромной суммой похищенного? Почему не возбуждаются дела по значительно более серьезной -- 209-й статье Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем? На эти вопросы в Харьковской областной прокуратуре «Вечернему Харькову»
предоставили «исчерпывающие» ответы.
– Порядок определения органа досудебного расследования в уголовных производствах и поручение расследования следственным подразделениям высшего уровня осуществляется исключительно в порядке, определенным уголовно-процессуальным законодательством Украины. Правом получать информацию о состоянии досудебного расследования наделены исключительно стороны и другие участники уголовного производства, — ответили в облпрокуратуре. – Окончательная квалификация действий по определенным статьям УК Украины в уголовных производствах осуществляется по результатам полного исследования всех обстоятельств уголовного правонарушения. Информация предоставляется с учетом требований ст. 222 УПК Украины относительно недопустимости разглашения сведений досудебного расследования без письменного разрешения следователя или прокурора.
Еще один вопрос, выясняет ли следствие источник миллионных доходов Подвезько и его матери, из которых они выдавали нелегальные займы (по официальным данным, полученным из реестров, в период 2006-2011 годов Антоном Подвезько и его матерью выдано больше миллиона долларов частных займов), вообще остался без ответа.
Почему же государственная система — правоохранительная, законодательная, судебная, исполнительная — не может справиться с одним мошенником? Почему следствие не может доказать очевидного обмана людей? Почему суды выносят заведомо неправомерные решения? Либо система несовершенна, либо она попросту подыгрывает аферисту. Тогда нужно бороться не с одним конкретно взятым мошенником, а менять систему в целом.
Немного хронологии
Напомним, Подвезько был задержан в конце 2010 года. В 2012-м Дзержинский суд приговорил его к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества по статье «Мошенничество». Затем защитники Подвезько обратились в Европейский суд по правам человека, который в 2015 году постановил, что были нарушены права Антона Подвезько по нескольким пунктам 5-й статьи Конвенции по правам человека, в частности «Право на свободу и неприкосновенность». Верховный суд Украины, учитывая суждения Европейского суда, отменил предыдущие судебные решения, а уголовное дело направил на новое судебное рассмотрение.
Кроме того, в отношении кредитора в 2010-м возбудили еще одно уголовное производство, по статьям «Мошенничество» и «Принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств». Уже по этому делу он получил новый срок — 13 с половиной лет с конфискацией имущества. Адвокаты Подвезько подали апелляцию. В Аппеляционном суде Харьковской области коллегия судей признала, что в совершении афер с недвижимостью кредитор виновен, а вот решение суда первой инстанции в той части, которая касалась мошенничества, связанного с закупкой зерна у одной из харьковских фирм, суд отменил и отправил материалы на доследование. С учетом этого приговор смягчили до 10 лет. К Подвезько был применен «Закон Савченко», и в апреле 2016-го его освободили прямо в зале суда. Мошенник отсидел четыре с половиной года.