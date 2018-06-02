Долги за газ могут лишить харьковчан субсидии 2 июня 2018 г. Юлия Андреева 0 0

На Харьковщине более 11 тысяч субсидиантов могут оставаться без государственной помощи из-за долгов за газ. Откуда же взялась задолженность и можно ли вернуть субсидию?