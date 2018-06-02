Экономика

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Долги за газ могут лишить харьковчан субсидии

Долги за газ могут лишить харьковчан субсидии
На Харьковщине более 11 тысяч субсидиантов могут оставаться без государственной помощи из-за долгов за газ. Откуда же взялась задолженность и можно ли вернуть субсидию?
Как сообщили «Вечернему Харькову» в ПАО «Харьковгаз», по состоянию на 1 мая 11,2 тыс. потребителей — субсидиантов в Харьковской области имеют задолженность за потребленный газ. А согласно нормам закона, при наличии долгов предоставление субсидии приостанавливается.

— По требованию действующего законодательства, ООО «Харьковгаз сбыт» направило в управление по вопросам социальной защиты населения перечень субсидиантов, которые по состоянию на 1 мая задолжали за потребленный газ. Должниками оказались 11,2 тыс. семей Харькова и области. В дальнейшем управлениями по вопросам социальной защиты будет решаться вопрос о лишении субсидиантов государственной помощи до уплаты ими существующей задолженности, — сообщила специалист по связям с общественностью и прессой ПАО «Харьковгаз» Ольга Клименко.

По ее словам, в большинстве случаев задолженность возникла, когда потребители использовали газа больше социальной нормы, на которую распространяется субсидия, и перерасход не оплатили в полном объеме.

— За объемы газа, ванные сверх социальных нормативов, потребитель должен платить самостоятельно, — уточнила она.

Как объяснила начальник отдела расчетов ООО «Харьковгаз сбыт» Татьяна Харченко, субсидия распространяется только на объем газа, использованный в рамках социального норматива.

— Кроме того, по решению правительства, с 1 мая потребители газа должны оплачивать обязательный платеж, который определяется при оформлении субсидии. Оплата этого платежа осуществляется ежемесячно и не зависит от размера средств на лицевом счете, — уточнила она.

Помимо ежемесячного обязательного платежа, Кабинетом министров Украины определены сроки для расчета субсидии на отопление жилья и уменьшены социальные нормативы использования газа на индивидуальное отопление.

– Таким образом, жилищная субсидия на отопительный сезон рассчитывается с 16 октября по 15 апреля включительно, — поясняет Ольга Клименко. — Ранее государственная помощь начислялась с 1 октября и до окончания отопительного сезона. Социальные нормативы использования газа на отопление жилья для жителей Харьковщины составляют: 5,17 кубометра на метр площади для 1–2-этажных домов, 3,77 кубометра – для домов от трех и более этажей.

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