Здоровье

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В поликлинике на Харьковщине исчезли очереди

В поликлинике на Харьковщине исчезли очереди
В поликлинике на Харьковщине исчезли очереди В Первомайской поликлинике исчезли очереди. Победить пережиток советской эпохи удалось благодаря инициативе местных жителей.
Огромные очереди пациентов в лечебных учреждениях – достаточно распространенная проблема. Чтобы занять очередь к врачу в Центральном отделении Первомайского центра первичной медико-санитарной помощи, которое обслуживает и близлежащие села, людям приходилось приезжать в город в семь утра. А местные жители были вынуждены пропускать их без очереди – иначе люди просто могли не попасть на прием.

Теперь ситуация изменилась. Первомайская поликлиника получила финансирование на закупку оборудования для внедрения системы «Поликлиника без очередей». В рамках программы бюджета участия «Общественный проект» горожане проголосовали за выделение 20 тысяч гривен. На эти деньги были приобретены принтеры и компьютер.

Автором идеи выступила местная жительница Людмила Федорченко.

— Я узнала, что вопрос с очередями можно решить с помощью электронной системы и предложила жителям города проголосовать за ее внедрение, — поделилась она. — Очень переживала за результат. Поскольку для многих жителей Первомайского эта проблема действительно актуальна, нам удалось собрать необходимое количество голосов, и в итоге мы стали победителями. Теперь не только горожане, но и люди из района смогут получить комфортные условия посещения врача, и планировать свой график заранее.

— Это первый случай, когда не власть и не главный врач, а обычные жители города инициировали внедрение системы управления пациентопотоком в больнице, — отмечает один из авторов проекта «Поликлиника без очередей» Артур Верба. — Уверен, что в ближайшее время количество таких инициатив будет расти.
Справка
«Поликлиника без очередей» – система контроля и управления потоком пациентов. Цель проекта - преодоление устаревшей организации пациентопотока в государственных поликлиниках и медицинских учреждениях. Решение предусматривает комплексное введение электронной очереди в заведении, онлайн-запись на консультации и приемы etc.

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