Главный принцип Вадима Реминяка: кто способен дарить – умеет жить

Сорок дней назад, 24 апреля 2018 года, ушел из жизни главный врач Института неврологии, психиатрии и наркологии НАМН Украины Вадим Реминяк.
Заслуженный врач Украины, кавалер орденов Знак Почета и «За заслуги», кандидат медицинских наук, доцент, доктор философии, член Нью-Йоркской академии наук, академик Инженерной академии Украины, врач-психиатр, организатор здравоохранения высшей категории — список наград, заслуг и званий можно продолжать.
— Мой папа прожил достойную, красивую, насыщенную и в то же время непростую жизнь, – рассказывает дочь врача Инна Реминяк. — Он родился у мудрых родителей в Винницкой области — живописном месте центральной Украины. Детство было трудным, голодным, военным… А семья – дружной и сплоченной. Папа пошел в школу в шесть лет вместе с братом, потому что скучно было сидеть дома одному. Очень хорошо учился. Впоследствии с отличием окончил военно-морское медицинское училище, трижды поступал в медицинский институт. Было нелегко, но он всегда верил в себя, свое дело и шел к цели.
В 1969 году Вадим Реминяк с отличием окончил Донецкий медицинский институт. Годы учебы в институте совмещал с работой – был заведующим подземным здравпунктом, медбратом в Донецкой областной психиатрической клинической больнице. Затем работал участковым врачом, заведующим отделением психиатрической больницы в Донецкой области. Потом переехал в Харьков.
— На протяжении шести лет мои родители жили в режиме встреч по выходным: мы с мамой — в Горловке, а папа – в Харькове. Он учился в клинической ординатуре, аспирантуре и готовил диссертацию, которую не смогли выполнить пять предыдущих соискателей. Сам папа говорил, что он ее выстрадал, и это так и было, — продолжает Инна Реминяк. — А потом был родной институт, заведование городским отделом здравоохранения, снова институт и заслуженные награды, звания, грамоты…
С 1979 года Вадим Иванович работал главным врачом, заместителем директора Института неврологии, психиатрии и наркологии НАМН Украины. В эти годы он приложил немало усилий для развития клиники, оснащения ее современным оборудованием, достижения высокого уровня лечебного дела. Благодаря ему в практику были внедрены новейшие научные разработки, использовались передовые методы диагностики, профилактики и реабилитации больных.
С 1984 по 1991 годы он возглавлял Харьковский городской отдел здравоохранения. Вадиму Ивановичу пришлось работать в трудное время с пятью мэрами Харькова, принимать самое активное участие в строительстве и введении в эксплуатацию многих лечебно-профилактических учреждений города. В то время в год сдавали до 12 объектов здравоохранения, строили и вводили в эксплуатацию поликлиники на 850 посещений в день, подстанции скорой медицинской помощи на 350 тысяч вызовов в год. Построили и сдали в эксплуатацию три диспансера, значительно обновили Харьковскую городскую клиническую психиатрическую больницу № 15 — из бараков превратили в многокорпусное современное медучреждение. Он проделал огромную работу по созданию новой материально-технической базы поликлиник, больниц и станций скорой помощи города. Особое внимание уделял усовершенствованию специализированной, лечебно-диагностической и профилактической помощи населению.
В 1991 году Вадим Реминяк вернулся на должность главного врача Института неврологии, психиатрии и наркологии и работал там до последнего дня своей жизни.
— За всю трудовую деятельность папа был на больничном всего один день, – говорит Инна Реминяк. — После полного рабочего дня 23 апреля по 24 апреля 2018 года, когда его не стало…
Его высокая принципиальность как гражданина и ученого, широта научных интересов и оригинальность мышления, непоколебимая воля и добросовестность, настойчивость в работе и высокий гуманизм являются наилучшим примером для молодежи, которая решила посвятить себя науке или практической работе. По стопам отца и деда пошли дочь и внучка Вадима Реминяка.
«И замер от горя родной институт…»
Талантливый организатор, деликатный руководитель, грамотный специалист с новаторским подходом, надежный, добрый, понимающий человек – так отзываются о Вадиме Реминяке его коллеги и друзья.
Петр Волошин, экс-директор Института неврологии, психиатрии и наркомании НАМН Украины, профессор, заслуженный деятель наук, лауреат государственной премии, почетный гражданин Харькова:
– Вадима Ивановича я знал более 40 лет. Когда в 1977 году я стал директором института, он в это время окончил аспирантуру и был младшим научным сотрудником. И вот в одну из суббот раздается звонок – в воскресенье я должен выставить на соревнования группу молодых медиков. Я – в замешательстве. И вдруг навстречу мне идет Вадим Иванович. Я к нему: «Не знаете, есть кто-нибудь в институте?». «А зачем?», – спрашивает. Объяснил ему ситуацию. «Не волнуйтесь, — говорит. – Я все сделаю». И действительно – в понедельник приносит мне грамоту за хорошую организацию… У этого человека просто врожденный организаторский талант. И когда мы решили открыть при институте клинику, у меня уже не стоял вопрос, кого поставить главным врачом. А когда ко мне обратились из обкома партии, чтобы я посоветовал хорошего организатора на должность заведующего горздравотделом – я порекомендовал Вадима Реминяка, хотя мне было невероятно жаль терять такого специалиста. И до 1991 года он возглавлял горздравотдел. А потом, когда срок истек, я без всякого сомнения снова взял его на должность главного врача института.
Михаил Пилипчук, первый заместитель начальника ГП «Харьковский метрополитен», харьковский городской голова (1996–2002 гг.), почетный гражданин Харькова:
– На посту руководителя горздравотдела Вадим Реминяк очень много сделал для организации здравоохранение Харькова. Со всей Украины приезжали специалисты перенимать наш опыт. А с учетом того, что много больниц и поликлиник в Харькове тогда находились на балансе предприятий, Вадим Иванович приложил немало усилий, чтобы скоординировать работу всех медучреждений — и коммунальных, и ведомственных, – дабы обеспечить и усовершенствовать полный охват населения медицинской помощью. Это было под силу лишь очень мощной личности и блестящему организатору, каким и был Вадим Реминяк. Кроме того, в то время в Харькове строилось очень много новых больниц, поликлиник, роддомов. И Вадим Иванович активно участвовал в ходе строительства и подборе кадров. Он рекомендовал главврача в медучреждение за полгода до ввода его в эксплуатацию, чтобы будущий руководитель тоже участвовал в ходе строительства, предлагал, как разместить помещения, где что должно находиться, чтобы было удобно и медикам, и пациентам.
Когда он возглавлял клинику института неврологии, к нам ехали лечиться люди со всей Украины и даже из других государств. Потому что здесь оказывали высококвалифицированную помощь. Здесь проводились уникальные операции на головном мозге, которые давали положительные результаты. Мест там практически не было. И это тоже заслуга Вадима Реминяка. Он и здесь показал свои выдающиеся организаторские способности — в создании стационара, который и сегодня является флагманом в Украине. Кроме того, он был уникальным специалистом – никогда не ошибался с диагнозом, всегда верно назначал дальнейшее лечение. Он не делал различий между пациентами. Его кредо было: «Это наш больной». И он прилагал максимум усилий, чтобы помочь человеку, невзирая на его возраст, регалии, материальное положение или занимаемую должность. Я это знаю по сотне случаев за время моей работы и в горсовете, и в метрополитене. Он был очень добрым, внимательным, открытым человеком...
Конечно, очень жаль, что Вадим Иванович Реминяк так рано ушел из жизни. Он мог сделать еще много хорошего, подарить полноценную жизнь не одному человеку… Здравоохранение Харькова и Украины потеряло прекрасного организатора, ученого, врача, и просто Человека с большой буквы.
Светлана Горбунова-Рубан, заместитель харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения:
– Вадима Ивановича Реминяка я знаю еще с тех пор, когда он возглавлял городской отдел здравоохранения. Мне приходилось с ним сталкиваться по различным вопросам как председателю областного комитета Красного Креста. Так как работа с учреждениями здравоохранения была очень тесной, мы совместно решали многие вопросы. Я очень хорошо помню одну нашу встречу, когда в очередной раз пришла к нему и начала рассказывать о своих грандиозных планах: хорошо бы сделать так, а еще лучше – вот так… Он – человек деликатный, разговаривал всегда тихо, спокойно. Выслушал меня, улыбнулся и говорит: «Светланочка, вы даже не представляете, как рано вы родились. Все, что вы мне рассказали, – обязательно будет, но только позже». И он оказался прав – я действительно смогла реализовать все свои планы, но уже в другом качестве и в другое время. Поэтому нашу встречу я считаю пророческой. Все эти годы мы встречались, решали различные организационные вопросы – проблемы лечения людей, с которыми я к нему обращалась; дела, связанные с совместными действиями города и института и многое другое. Он контактный, деликатный, очень хорошо воспитанный руководитель. Таких мало. Мне искренне жаль, что он ушел.
Любовь Рудик, экс-заместитель начальника горздравотделом, заслуженный врач Украины:
– Вадим Иванович – Человек с большой буквы, человек, который всего себя отдал здравоохранению — не только Харькова и области, но и Украины. Это человек, который был великолепным отцом, дедушкой, мужем, сыном. Я с ним работала определенное время и в Московском районе, и будучи его заместителем в горздравотделе. Он многому меня научил, за что я ему очень благодарна.
Владимир Яворский, заведущий облздравотделом (1978-2001 гг.), заслуженный врач Украины:
– Вадима Реминяка я почитаю, ценю и вспоминаю с большой благодарностью. Я оцениваю людей по единственному качеству – по надежности. Если человек обладает этим качеством, ему можно доверять в любых сферах: и в работе, и дружбе, и в любви, и в семье – везде. Именно таким был Вадим Иванович. На пути, который он прошел, были наука, организация здравоохранения, практика. И самым сложным из всего перечисленного считаю именно организацию, без которой ни наука, ни практика просто немыслимы, особенно в медицине. Вадим Иванович на уровне клиники, на уровне института, на уровне городского отдела здравоохранения показал себя блестящим организатором. Особо я хотел бы выделить городской уровень, потому что это гораздо выше и сложнее, чем уровень учреждения. И здесь он проявил свою надежность как интеллектуал, профессионал и просто человек. Помню, будучи начальником областного отдела здравоохранения, я проводил совещание и сделал Вадиму Ивановичу несколько замечаний по работе. А он в ответ, как выдающийся психолог, только смотрел и кивал головой. Я даже рассердился: мол, что ты киваешь – реагировать как-то надо, и даже позволил себе разговаривать несколько резко. А он спокойно так говорит: «Владимир Степанович, ну что вы нервничаете – все сделаем, как вы сказали. Успокойтесь, нервные клетки не восстанавливаются». И одарил меня очаровательнейшей улыбкой. Ну что ты скажешь? И я улыбнулся. Всю напряженность ситуации как рукой сняло. Ко мне нередко обращаются люди с различными медицинскими просьбами, а я в свою очередь – к руководителям учреждений. Так вот, более уважительно, чем Вадим Иванович, к моим просьбам не относился никто. Это говорит о его высочайшей культуре и, конечно же, надежности.
Леонид Васильев, главный врач Института медицинской радиологии имени С.П. Григорьева НАМН Украины:
– Я знаю Вадима Реминяка более 20 лет. Это один из самых опытных и грамотных специалистов и организаторов в системе здравоохранения. Он пользовался огромным авторитетом – как внутри своего института, так и у главных врачей других институтов НАМН Украины, лечебных учреждений другого подчинения. К нему всегда можно было обратиться за консультативной помощью и в плане организации здравоохранения, и в по части грамотной квалифицированной психологической поддержки наших пациентов – а такая необходимость возникала нередко. Многие врачи высказывали соболезнования в связи с его уходом.
Владимир Полозков, депутат Харьковского городского совета, президент концерна «Райский уголок»:
– С Вадимом Реминяком я был знаком более 30 лет. Помню, познакомились мы в 1980 году, я тогда работал в одном из строительных управлений и делал в институте кровлю. С тех пор мы дружили до последней его минуты, ездили друг к другу в гости. Лечился я тоже у него… Во-первых, это был профессионал, во-вторых – очень порядочный человек, который всем помогал. И вообще, он очень интересный разносторонний человек. Кода я узнал о его смерти – был в другом городе, за рубежом. Прилетел в Харьков в день похорон, 25 апреля, поздно вечером, поэтому, к огромному сожалению, попрощаться с ним не успел… Наша медицина потеряла очень серьезного специалиста, настоящего профессионала, который прошел путь от медбрата до главного врача института и начальника горздравотделом.
Людмила Удовикова, главная медсестра Института неврологии, психиатрии и наркомании НАМН Украины, заслуженный работник Украины:
– Вадим Иванович – светлый луч в моей жизни, который будет светить многие-многие годы. Работая с ним с 1980 года и до последнего его дня (за исключением семи лет, когда он возглавлял горздравотдел), я прошла школу, которой может позавидовать каждый медик. Свою работу с Вадимом Ивановичем я бы охарактеризовала так — «без права на ошибку». День, когда я узнала о том, что случилось непоправимое, мне очень трудно вспоминать… И сейчас, спустя 40 дней, эта боль, эта рана свежа.
Наш главный врач, маяк наш – угас. Но свет, что дарил он, – в каждом.
Он всех спасал — себя не спас в делах повседневных, важных.
Ушел не простившись, остались дела – в апрельскую синь улетая,
И в траурном звоне колокола в душе звучат, не смолкая.
Так больно, что невозможно дышать. Утрата – невосполнима.
Но память жива – ее не отнять. И в скорби в строю едином –
Харьков, Киев: не счесть городов, где чтили его и любили.
И замер от горя родной институт в печальной апрельской сини.
Я часто писала ему стихи, только другие. Есть незаменимые люди, а этот человек — неповторимый.
Он умел дарить счастье своим девочкам
В сердцах родных Вадим Реминяк навсегда останется любящим отцом и заботливым дедушкой.
Инна Реминяк, дочь, ведущий научный сотрудник отделения сосудистой патологии головного мозга Института неврологии, психиатрии и наркологии НАМН Украины, кандидат медицинских наук:
— Папа любил жизнь, музыку, весну, лето, своих пчел и одну женщину – мою маму. Он любил людей и всегда старался им помочь — очень-очень многим, причем в разных сферах жизни. Папа всегда считал, что тот, кто способен дарить, – умеет жить. Он умел дарить счастье нам – своим девочкам. Он был лучшим из лучших. Сегодня я прошу Бога дать мне силы и мудрость принять то, что его больше нет со мной. А вас – вспоминать его, просто в молитвах, потому что человек живет, пока его помнят.
Юлия Реминяк-Борзова, внучка, врач невролог отделения сосудистой патологии головного мозга Института неврологии, психиатрии и наркологии НАМН Украины:
– Мой дедушка любил говорить: «Ребенок – медальон на груди». Его медальоном, который он пронес через всю свою жизнь, стала моя мама. В мое воспитание, развитие и становление он также вложил много сил, времени, терпения, а самое главное – душу. Дедушка был в курсе всех моих дел, принимал участие в решении сложных задач, разделял со мной радость побед и горечь поражений. Поддерживал, а если понимал, что я не права – мягко убеждал и наставлял на «путь праведный». Он был моим «тылом», как настоящий мужчина, выполнял все свои обещания. Решал сложные вопросы молниеносно – я даже не успевала расстроиться… Я счастлива, что родилась именно в этой семье, что во мне – гены моего дедушки. Он оберегал меня, заботился, поддерживал, щадил – он любил меня. А я его… Он навсегда останется в моем сердце и памяти.