Главный принцип Вадима Реминяка: кто способен дарить – умеет жить 2 июня 2018 г. автор: Ирина Стрельник 1 0

Сорок дней назад, 24 апреля 2018 года, ушел из жизни главный врач Института неврологии, психиатрии и наркологии НАМН Украины Вадим Реминяк.