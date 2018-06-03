На стыке весны и лета: аллергия в период цветения

Наша семья будет признательна за полезную информацию о борьбе с симптомами аллергии в период бурного цветения растений. Семья Фроловых
Коварная пыльца
Первые летние деньки, наполненные солнцем, буйной зеленью и теплым воздухом, увы, не всем приносят радость. Некоторые люди в это прекрасное время вынуждены бороться с симптомами аллергии.
Как объясняет врач-аллерголог Антонина Пархоменко, большинство случаев аллергии в этот период связано с поллинозом (пыльцевая аллергия).
– Пыльца цветущих растений имеет микроскопические размеры, она разносится ветром на большое расстояние и легко проникает в дыхательные пути человека, вызывая аллергическую реакцию.
Специалисты выделяют три периода цветения растений: весенний, ранний летний и поздний осенний. Весенний период плавно переходит в ранний летний (вторая половина мая – июнь). Это означает, что круг «подозреваемых» при этом будет больше практически в два раза за счет наложения двух периодов цветения растений.
По словам доктора, аллергия на пыльцу проявляется буквально через несколько минут после контакта с аллергеном. Одним из основных ее признаков является неконтролируемое чихание; ощущение жжения в ушах и носу, а также в глотке и трахее; покраснение и отекание век; слезотечение; светобоязнь, резь в глазах.
В тяжелых случаях может даже повыситься температура тела, развиться ангионевротический отек или приступ крапивницы.
Люди, страдающие от поллиноза, нередко жалуются на снижение работоспособности и отсутствие аппетита, на головные боли и общую слабость. Все эти симптомы свидетельствуют о пыльцевой интоксикации.
Важно своевременно обратиться за помощью к специалистам, подчеркивает Антонина Пархоменко.
– Нередко люди полагают, что могут справиться с недугом без врачебного вмешательства, а это повышает вероятность развития осложнений, – говорит она.
Что поможет
Современные препараты позволяют контролировать заболевание, не допуская прогрессирования симптомов. Наиболее распространенные и безопасные лекарства от аллергии – антигистаминные средства. Механизм действия такой: аллергия не проявляется за счет того, что гистамин (медиатор воспаления) не может взаимодействовать со своим рецептором. Глюкокортикоиды местного действия характеризуются хорошо выраженным противовоспалительным действием. При этом вероятность развития побочных эффектов небольшая.
По словам Антонины Пархоменко, необходимо также выяснить, какое именно растение является причиной аллергии. Сегодняшняя медицина позволяет провести диагностику быстро и качественно. Одним из методов являются специальные диагностические растворы, содержащие в своем составе определенный аллерген. Однако во время проведения такого теста рядом с пациентом должен находиться медицинский работник для оказания помощи в случае необходимости - организм может бурно отреагировать на попадание аллергена. Перед посещением врача специалист советует не принимать препараты от аллергии, так как они способны спровоцировать ложноотрицательную реакцию.