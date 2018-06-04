Советы от ВХ

  • 154
    •  / 

Летим в отпуск: как определиться с размером багажа

Летим в отпуск: как определиться с размером багажа
На носу – сезон отпусков. Самое время обзавестись новым чемоданом, с которым было бы комфортно отправиться в дорогу. И желательно, чтобы он был надежным.
Прежде всего давайте разберемся, какой чемодан лучше: пластиковый, тканевый или кожаный.

Пластиковые чемоданы долговечнее тех, которые изготовлены из ткани. Они не промокают, их легко чистить – можно просто протереть салфеткой. Корпус таких чемоданов с легкостью выдерживает удары и падения — можно не бояться ретивости грузчиков и более-менее спокойно перевозить хрупкие вещи.

Пластиковые чемоданы бывают разные. Из поликарбоната с металлическими вкраплениями – стойкий к ударам, не гнется, но боится царапин. А с титановой крошкой – почти не убиваем. Он будет служить, пока не сотрутся ручки или колеса, но зато и стоит как три «попроще».

Тканевые чемоданы — из нейлона, замши или полиэстера — самые легкие. Пустые маленькие модели не тяжелее двухлитровой бутылки воды, поэтому в них можно положить больше вещей, не беспокоясь о перевесе в самолете. К тому же они растягиваются в среднем на три-пять сантиметров. В боковые карманы можно засунуть необходимую в дороге мелочь — книгу, салфетки, туалетную бумагу. Если ткань обработана водоотталкивающей пропиткой — она не промокнет и не испачкается.

Поверхность таких чемоданов не царапается, как у пластиковых моделей. При одинаковых размерах тканевый чемодан дешевле пластикового. Качество полиэстера зависит от количества ден, как в колготках. Чем тоньше материал, тем быстрее изнашивается. Выбирайте чемодан из плотного текстиля — не тоньше 600 ден. Смотрите информацию на этикетке (600 D).

А вот элегантные кожаные модели самые непрактичные. Они тяжелые и легко рвутся. Для дальних поездок, да еще и с семьей — это не вариант.

Теперь определимся с размером чемодана. Объем маленького чемодана не превышает сорока литров. Его габариты в пределах 40х55х20 см. Идеален для тех, кто легкость ценит больше комфорта и путешествует с зубной щеткой, парой сменного белья и футболкой. Причем в двухколесной модели больше места, чем в четырехколесной.

Однако все же для путешествий лучше купить средний дорожный чемодан высотой 56-72 см и объемом 85 литров. В него поместятся пресловутые три вечерних платья, несколько пар мужской обуви и игрушки ребенка. Для семьи побольше лучше приобрести парочку средних чемоданов, чем один огромный. Не каждая авиакомпания принимает на борт слишком громоздкий багаж, да и управляться с такой махиной  будет непросто.

Большие чемоданы вместительны, но слишком уж объемны. Впрочем, они незаменимы для тех, кто не путешествует без фена и мультиварки.

Количество колес имеет значение


Чемодан на колесах сделает ваше путешествие гораздо комфортнее. Однако к его выбору нужно подойти со всей серьезностью, учитывая даже незначительные детали.

При выборе большое значение имеет количество колес. Дорожный чемодан на двух колесиках будете катить под наклоном. Это уменьшит нагрузку на руку на 70%. Неровности брусчатки тоже преодолеете без проблем. Главное, чтобы колеса выдержали, особенно пластиковые. Хорошо, если они большие (диаметр от 5 см) и утоплены в корпусе – это будет служить дополнительной защитой. Самый лучший вариант, когда они расположены на одной оси – каждое со своим креплением. Идеален тот чемодан, колеса которого оснащены подшипниками — опорой, на которой крепится ось. Так уменьшается трение.

Модель на четырех маленьких колесиках катить по ухабам гораздо сложнее. Нагрузка в нем распределяется неравномерно. Если в двухколесном груз давит на корпус, то в четырехколесном — на колеса. Лучше покупать модели с усиленными задними колесами большего диаметра или же с двойными. При необходимости сможете катить багаж под углом.

Немаловажное значение имеет ручка чемодана. Поднимая тяжелую поклажу, мы часто хватаемся за выдвижную ручку — так удобнее. Здесь смотрите в оба. Если сломаете — усложните себе поездку. Выдвижная ручка не должна «гулять» туда-сюда. Пластиковое крепление, за которое человек держится, должно глубоко входить в металлические вставки и надежно крепиться шурупами. Это послужит гарантией, что ручка не сломается в самый неподходящий момент. Лучше выбирать чемоданы с тремя ручками – одной выдвижной и двумя фиксированными (сверху на корпусе и сбоку). Если сломается выдвижная ручка, можно будет переносить багаж в горизонтальном положении – так удобнее. Обратите внимание на ручку, которая находится возле выдвижной. Именно на нее приходится нагрузка, когда мы поднимаем чемодан. Желательно, чтобы она была с металлическими заклепками — это гораздо надежнее.



Теперь давайте разберемся, какой чемодан надежнее – с молнией или на защелках? Большинство моделей на защелках закрываются на кодовые замки. Они, как сейф, — посторонние не откроют. Хотя, как показывает практика, замки – для честных людей,  а ворам они не помеха. Тем не менее молния — это проще и удобнее. Она может растягиваться при закрывании, если чемодан набит до отказа. Однако ежели уж сломается — просто катастрофа: вещи вывалятся и делай что хочешь. Важно, чтобы молния не закрывалась туго. Не верьте продавцам, что со временем она разработается. Бегунок легче ходить не станет, и вы получите постоянную проблему при застегивании.

Какая же молния прочнее? Металлическая, на первый взгляд, кажется крепкой, но на изгибах корпуса чаще всего и ломается. Пластмассовая надежнее металлической, поскольку она гибче. В этом случае стоит выбрать широкую (от восьми сантиметров) — такая прослужит дольше. Прорезиненная застежка хорошо растягивается и не пропускает влагу даже под щедрым ливнем.

Как правильно и без суеты собрать чемодан


Главное – взять деньги, документы, лекарства. А крем, футболку или шампунь можно купить на месте. Собираясь в поездку, важно не только удачно выбрать чемодан, но и правильно собрать его, ничего не забыв. Как сложить вещи быстро и без прыжков на крышке?

Итак, ваш основной чек-лист, должен включать: деньги, билеты, документы, кредитка. Банковская карта не так «заманчива» для воров, как стопка купюр, да и банковский курс, как правило, выгоднее, чем в местных пунктах обмена валют. Не забудьте о лекарствах, прихватите на всякий случай бинт, йод, пантенол, смекту, парацетамол. Привычных медицинских товаров может не оказаться в местной аптеке, или вы не сумеете перевести название, или не сможете купите без рецепта.

Дальше включаем воображение и представляем всевозможные ситуации. Допустим, утром вы идете на пляж – значит, пригодятся купальник, очки, полотенце, панамка и новый детектив. В обед собираетесь отправиться на экскурсию в горы – нужны спортивная одежда, пара кроссовок. На случай, если в путешествии порвутся сандалии, возьмите тюбик суперклея. Даже если едете на один день, захватите сменную одежду — и тогда поездку не испортит пролитый кофе или неудачно упавший бутерброд. Цены в барах аэропортов обескураживают даже небедных людей. А кипяток наливают бесплатно. Бросьте в сумку пару пакетиков чай или растворимого кофе, пластиковые стаканчики и наслаждайтесь напитком в ожидании рейса.

Теперь нужно аккуратно и компактно сложить вещи в чемодан. Первый совет — выложите утюг, он не понадобится. Ну а если серьезно, рассортируйте вещи по категориям, уложив их следующим образом: носки сверните и вложите в обувь на дно чемодана; сверху упакуйте джинсы и брюки, после них — свитера; легкие вещи желательно разместить на самом верху. Пустоты между вещами заполните мелочами — бельем или косметикой.

Хорош и такой вариант: чтобы запаковать в чемодан максимум вещей, забудьте об аккуратных стопках футболок и джемперов из рекламы стирального порошка. Скрутите каждую вещь в плотный валик. Так вы рационально используете чемоданные просторы и избежите заломов в неожиданных местах. Укладывайте валики в чемодан вплотную и не допускайте пустых мест.
Топ-5 мелочей, о которых чаще всего забывают
Зарядка для телефона
Зубная паста со щеткой и расческа
Переходник для розеток
Копии документов
Подушка под шею

Читайте также:

georgia



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2611.39 грн
10 RUB 4.198 грн
100 EUR 3047.24 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи