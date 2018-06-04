Летим в отпуск: как определиться с размером багажа

На носу – сезон отпусков. Самое время обзавестись новым чемоданом, с которым было бы комфортно отправиться в дорогу. И желательно, чтобы он был надежным.

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Прежде всего давайте разберемся, какой чемодан лучше: пластиковый, тканевый или кожаный.Пластиковые чемоданы долговечнее тех, которые изготовлены из ткани. Они не промокают, их легко чистить – можно просто протереть салфеткой. Корпус таких чемоданов с легкостью выдерживает удары и падения — можно не бояться ретивости грузчиков и более-менее спокойно перевозить хрупкие вещи.Пластиковые чемоданы бывают разные. Из поликарбоната с металлическими вкраплениями – стойкий к ударам, не гнется, но боится царапин. А с титановой крошкой – почти не убиваем. Он будет служить, пока не сотрутся ручки или колеса, но зато и стоит как три «попроще».Тканевые чемоданы — из нейлона, замши или полиэстера — самые легкие. Пустые маленькие модели не тяжелее двухлитровой бутылки воды, поэтому в них можно положить больше вещей, не беспокоясь о перевесе в самолете. К тому же они растягиваются в среднем на три-пять сантиметров. В боковые карманы можно засунуть необходимую в дороге мелочь — книгу, салфетки, туалетную бумагу. Если ткань обработана водоотталкивающей пропиткой — она не промокнет и не испачкается.Поверхность таких чемоданов не царапается, как у пластиковых моделей. При одинаковых размерах тканевый чемодан дешевле пластикового. Качество полиэстера зависит от количества ден, как в колготках. Чем тоньше материал, тем быстрее изнашивается. Выбирайте чемодан из плотного текстиля — не тоньше 600 ден. Смотрите информацию на этикетке (600 D).А вот элегантные кожаные модели самые непрактичные. Они тяжелые и легко рвутся. Для дальних поездок, да еще и с семьей — это не вариант.Теперь определимся с размером чемодана. Объем маленького чемодана не превышает сорока литров. Его габариты в пределах 40х55х20 см. Идеален для тех, кто легкость ценит больше комфорта и путешествует с зубной щеткой, парой сменного белья и футболкой. Причем в двухколесной модели больше места, чем в четырехколесной.Однако все же для путешествий лучше купить средний дорожный чемодан высотой 56-72 см и объемом 85 литров. В него поместятся пресловутые три вечерних платья, несколько пар мужской обуви и игрушки ребенка. Для семьи побольше лучше приобрести парочку средних чемоданов, чем один огромный. Не каждая авиакомпания принимает на борт слишком громоздкий багаж, да и управляться с такой махиной будет непросто.Большие чемоданы вместительны, но слишком уж объемны. Впрочем, они незаменимы для тех, кто не путешествует без фена и мультиварки.При выборе большое значение имеет количество колес. Дорожный чемодан на двух колесиках будете катить под наклоном. Это уменьшит нагрузку на руку на 70%. Неровности брусчатки тоже преодолеете без проблем. Главное, чтобы колеса выдержали, особенно пластиковые. Хорошо, если они большие (диаметр от 5 см) и утоплены в корпусе – это будет служить дополнительной защитой. Самый лучший вариант, когда они расположены на одной оси – каждое со своим креплением. Идеален тот чемодан, колеса которого оснащены подшипниками — опорой, на которой крепится ось. Так уменьшается трение.Модель на четырех маленьких колесиках катить по ухабам гораздо сложнее. Нагрузка в нем распределяется неравномерно. Если в двухколесном груз давит на корпус, то в четырехколесном — на колеса. Лучше покупать модели с усиленными задними колесами большего диаметра или же с двойными. При необходимости сможете катить багаж под углом.Немаловажное значение имеет ручка чемодана. Поднимая тяжелую поклажу, мы часто хватаемся за выдвижную ручку — так удобнее. Здесь смотрите в оба. Если сломаете — усложните себе поездку. Выдвижная ручка не должна «гулять» туда-сюда. Пластиковое крепление, за которое человек держится, должно глубоко входить в металлические вставки и надежно крепиться шурупами. Это послужит гарантией, что ручка не сломается в самый неподходящий момент. Лучше выбирать чемоданы с тремя ручками – одной выдвижной и двумя фиксированными (сверху на корпусе и сбоку). Если сломается выдвижная ручка, можно будет переносить багаж в горизонтальном положении – так удобнее. Обратите внимание на ручку, которая находится возле выдвижной. Именно на нее приходится нагрузка, когда мы поднимаем чемодан. Желательно, чтобы она была с металлическими заклепками — это гораздо надежнее.Теперь давайте разберемся, какой чемодан надежнее – с молнией или на защелках? Большинство моделей на защелках закрываются на кодовые замки. Они, как сейф, — посторонние не откроют. Хотя, как показывает практика, замки – для честных людей, а ворам они не помеха. Тем не менее молния — это проще и удобнее. Она может растягиваться при закрывании, если чемодан набит до отказа. Однако ежели уж сломается — просто катастрофа: вещи вывалятся и делай что хочешь. Важно, чтобы молния не закрывалась туго. Не верьте продавцам, что со временем она разработается. Бегунок легче ходить не станет, и вы получите постоянную проблему при застегивании.Какая же молния прочнее? Металлическая, на первый взгляд, кажется крепкой, но на изгибах корпуса чаще всего и ломается. Пластмассовая надежнее металлической, поскольку она гибче. В этом случае стоит выбрать широкую (от восьми сантиметров) — такая прослужит дольше. Прорезиненная застежка хорошо растягивается и не пропускает влагу даже под щедрым ливнем.Итак, ваш основной чек-лист, должен включать: деньги, билеты, документы, кредитка. Банковская карта не так «заманчива» для воров, как стопка купюр, да и банковский курс, как правило, выгоднее, чем в местных пунктах обмена валют. Не забудьте о лекарствах, прихватите на всякий случай бинт, йод, пантенол, смекту, парацетамол. Привычных медицинских товаров может не оказаться в местной аптеке, или вы не сумеете перевести название, или не сможете купите без рецепта.Дальше включаем воображение и представляем всевозможные ситуации. Допустим, утром вы идете на пляж – значит, пригодятся купальник, очки, полотенце, панамка и новый детектив. В обед собираетесь отправиться на экскурсию в горы – нужны спортивная одежда, пара кроссовок. На случай, если в путешествии порвутся сандалии, возьмите тюбик суперклея. Даже если едете на один день, захватите сменную одежду — и тогда поездку не испортит пролитый кофе или неудачно упавший бутерброд. Цены в барах аэропортов обескураживают даже небедных людей. А кипяток наливают бесплатно. Бросьте в сумку пару пакетиков чай или растворимого кофе, пластиковые стаканчики и наслаждайтесь напитком в ожидании рейса.Теперь нужно аккуратно и компактно сложить вещи в чемодан. Первый совет — выложите утюг, он не понадобится. Ну а если серьезно, рассортируйте вещи по категориям, уложив их следующим образом: носки сверните и вложите в обувь на дно чемодана; сверху упакуйте джинсы и брюки, после них — свитера; легкие вещи желательно разместить на самом верху. Пустоты между вещами заполните мелочами — бельем или косметикой.Хорош и такой вариант: чтобы запаковать в чемодан максимум вещей, забудьте об аккуратных стопках футболок и джемперов из рекламы стирального порошка. Скрутите каждую вещь в плотный валик. Так вы рационально используете чемоданные просторы и избежите заломов в неожиданных местах. Укладывайте валики в чемодан вплотную и не допускайте пустых мест.