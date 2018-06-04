Здоровье

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В чем вред клубники

В чем вред клубники
В последние дни мы всей семьей лакомимся клубникой, добавляем ее в разные блюда. Долгожданная первая ягода – это море удовольствия! Хотелось бы узнать не только, чем полезна эта ягода, но и чем, может быть, вредна.
Наталья Гущина
В клубнике много полезных веществ, рассказывает врач-диетолог Светлана Копченко.

– В ней содержатся железо, магний, калий, фосфор, кальций, натрий, кремний, цинк и медь. В этой яркой, невероятно ароматной ягоде – целый комплекс витаминов: А, В, С и др.
Благодаря «клубничным» антиоксидантам кожа становится более эластичной. Фолиевая кислота в клубнике является незаменимой основой для хорошего настроения, а также для нормальной работы репродуктивной системы.

Кроме того, по словам диетолога, клубника способствует улучшению зрения, укреплению памяти, ускорению обменных процессов в организме. И это еще не все достоинства ягоды - она обладает противовоспалительным свойством благодаря содержащейся в ней салициловой кислоте. Женщинам она поможет в борьбе с целлюлитом – мелкие косточки стимулируют кровообращение в проблемных зонах, а кислоты повышают упругость кожи.

С клубникой можно не волноваться по поводу лишних калорий: она рекомендована для использования во время диет и разгрузочных дней.

Клубнике дешеветь дальше некуда


Однако, несмотря на целый ряд достоинств, ягода полезна не всем. Так, из-за большого количества фруктовой кислоты она вредна для людей с проблемами желудочно-кишечного тракта. Нужно быть осторожными с клубникой людям, страдающим гипертонией. Ну и, конечно, важно помнить, что клубника – это достаточно сильный аллерген, так что вводить ее в меню нужно постепенно. А клубничную маску лучше сначала протестировать на небольшом участке кожи.

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