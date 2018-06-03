Харьков

  • 360
    •  / 

В Харькове перекроют мост Льва Ландау

В Харькове перекроют мост Льва Ландау
На проспекте Льва Ландау две недели будет ограничено движение транспорта.
Съезд и заезд транспорта на коммунальный путепровод по проспекту Льва Ландау при движении от улицы Халтурина в сторону улицы Энергетической будет запрещен с 4 по 18 июня, сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета, пояснив, что это связано с реконструкцией съезда с коммунального путепровода на Московском проспекте.

Также с 4 по 18 июня ряд автобусов изменят маршрут и будут осуществлять объезд закрытого участка пр. Льва Ландау следующим образом:

№49э, 205э, 249э, 259э, 267э, 294э: пр. Льва Ландау (путепровод) – за путепроводом поворот направо на пр. Московский – под путепроводом на перекрестке пр. Московский – полиграфкомбинат – разворот налево на пр. Московский (в сторону центра) и далее по маршруту.

Кроме того, с 9:00 4 июня до 18 июня будет запрещено движение троллейбусов по съезду с коммунального путепровода, который обеспечивает поворот троллейбусов с пр. Льва Ландау на пр. Московский, поэтому троллейбусы №20 и 31 будут курсировать так:

троллейбус №20: разворотный круг «602 м/р» – пр. Юбилейный – пр. Льва Ландау – съезд с путепровода в районе завода «Турбоатом»;

троллейбус №31: разворотный круг «Северная Салтовка» – ул. Гвардейцев Широнинцев – пр. Юбилейный – пр. Льва Ландау – съезд с путепровода в районе завода «Турбоатом».

Читайте также:

georgia



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2611.39 грн
100 EUR 3047.24 грн
10 RUB 4.198 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи