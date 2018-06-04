В Харькове изменяется движение трамваев 4 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Движение трамваев по улице Большой Панасовской, на участке от переулка Лосевского до улицы Евгения Котляра, проезду Рогатинскому с 4 по 12 июня будет осуществляться по измененным маршрутам.