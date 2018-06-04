В Харькове изменяется движение трамваев

Это связано с подготовкой к проведению капитального ремонта трамвайных путей по Большой Панасовской, объяснили в горсовете
.
Движение трамваев по ул. Большой Панасовский будет запрещено согласно следующему графику: с 9:00 до 16:00 4 июня
, а также ежедневно с 22:00 до 5:00 с 5 по 12 июня
.
Маршруты трамваев на это время будут изменены следующим образом:
– трамвай №12
: разворотный круг «Южный вокзал» – ул. Евгения Котляра – ул. Большая Панасовская – Новоивановский мост – спуск Клочковский – пр. Независимости – ул. Тринклера – ул. Маяковского – ул. Мироносицкая – пл. Первого Мая – ул. Сумская – Белгородское шоссе – разворотный круг «Лесопарк»;
– трамвай №20
: разворотный круг «Южный вокзал» – ул. Евгения Котляра – ул. Большая Панасовская – Новоивановский мост – ул. Клочковская – пр. Победы.