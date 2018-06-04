Харьков

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В Харькове изменяется движение трамваев

В Харькове изменяется движение трамваев
Движение трамваев по улице Большой Панасовской, на участке от переулка Лосевского до улицы Евгения Котляра, проезду Рогатинскому с 4 по 12 июня будет осуществляться по измененным маршрутам.
Это связано с подготовкой к проведению капитального ремонта трамвайных путей по Большой Панасовской, объяснили в горсовете.

Движение трамваев по ул. Большой Панасовский будет запрещено согласно следующему графику: с 9:00 до 16:00 4 июня, а также ежедневно с 22:00 до 5:00 с 5 по 12 июня.

Маршруты трамваев на это время будут изменены следующим образом:

трамвай №12: разворотный круг «Южный вокзал» – ул. Евгения Котляра – ул. Большая Панасовская – Новоивановский мост – спуск Клочковский – пр. Независимости – ул. Тринклера – ул. Маяковского – ул. Мироносицкая – пл. Первого Мая – ул. Сумская – Белгородское шоссе – разворотный круг «Лесопарк»;

трамвай №20: разворотный круг «Южный вокзал» – ул. Евгения Котляра – ул. Большая Панасовская – Новоивановский мост – ул. Клочковская – пр. Победы.

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