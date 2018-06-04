Строительство урбан-парков в Харькове начнется уже в этом году

Словарик

Брейк-данс – уличный танец, исполняемый в стремительном темпе и состоящий из резких, угловатых движений, акробатических элементов, силовых трюков и т. п.

Воркаут – уличная тренировка, вид физкультурных занятий, которые основаны на выполнении упражнений на уличных конструкциях – например, турниках, брусьях, лестницах, лавках и т. д.

Стритбол – уличный баскетбол. Появился в США в 1950-х годах века в бедных городских кварталах. От обычного баскетбола отличается количеством игроков — их три, и зоной игры — половиной баскетбольного игрового поля.

Роллерблейдинг – экстремальное катание на роликовых коньках с выполнением трюков, разновидность роллерспорта.

Скейтбординг – экстремальный вид спорта, заключающийся в катании, а также в исполнении различных трюков на скейтборде.