Харьков

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Строительство урбан-парков в Харькове начнется уже в этом году

Строительство урбан-парков в Харькове начнется уже в этом году
Строительство урбан-парков в Харькове начнется уже в этом году В Харькове появятся два урбан-парка, где смогут тренироваться представители уличных культур города.
Урбан-парк – это объединение в одном пространстве всех уличных культур, разъяснил «Вечернему Харькову» директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского горсовета Алексей Чубаров.

— К уличным видам спорта относятся брейк-данс, воркаут, паркур, стритбол, роллерблейдинг, скейтбординг и так далее, — продолжает Алексей Чубаров. – То есть это будут такие унифицированные площадки для того, чтобы молодежь, которая увлекается подобными видами спорта, там занималась. Участие в движении Street Culture отвлекает детей от правонарушений. Если ребенок привык к улице, то он, возможно, и не обратит внимания на традиционные виды спорта… Для неблагополучных детей эта культура также ближе –  а значит есть шанс вернуть их к нормальной жизни. Сейчас это направление носит спонтанный характер – ребята самостоятельно находят какие-то места, не предназначенные для полноценных тренировок.

Решение создать урбан-парки, по словам Алексея Чубарова, является следствием городской программы, направленной на популяризацию уличных видов спорта.

— Программа существует на протяжении трех лет. Количество людей, которые занимаются этими направлениями, достигло критической массы – нужна инфраструктура, — говорит чиновник.

На сегодняшний день, по его словам, разрабатываются проекты в сквере Богдана Хмельницкого и Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.

— Проекты подготовим, направим на согласование и надеемся, что в этом году строительство уже начнется. Ну а закончится оно, скорее всего, в 2019-м, — говорит Алексей Чубаров. – Почему выбраны именно эти площадки? Сквер Богдана Хмельницкого — потому что в этой части города живет очень много людей и многие занимаются уличными направлениями спорта. Ну а парк Горького – как центр притяжения харьковчан.
Словарик
Брейк-данс – уличный танец, исполняемый в стремительном темпе и состоящий из резких, угловатых движений, акробатических элементов, силовых трюков и т. п.
Воркаут – уличная тренировка, вид физкультурных занятий, которые основаны на выполнении упражнений на уличных конструкциях – например, турниках, брусьях, лестницах, лавках и т. д.
Стритбол – уличный баскетбол. Появился в США в 1950-х годах века в бедных городских кварталах. От обычного баскетбола отличается количеством игроков — их три, и зоной игры — половиной баскетбольного игрового поля.
Роллерблейдинг – экстремальное катание на роликовых коньках с выполнением трюков, разновидность роллерспорта.
Скейтбординг – экстремальный вид спорта, заключающийся в катании, а также в исполнении различных трюков на скейтборде.

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