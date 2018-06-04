В Украине нечем спасть людей от ботулизма 4 июня 2018 г. источник 0 0

В Украине нет сыворотки от ботулизма, но, скорее всего, лекарства поступят в начале осени, сообщил генеральный директор госучреждения «Центр общественного здоровья МОЗ Украины» Владимир Курпита.

«Одним из важнейших методов лечения ботулизма является введение сыворотки, а не вакцины. В этом очень важная разница. Вакцина – это микроорганизм или его часть, который позволяет организму человека сформировать иммунитет. Сыворотка – готовое вещество, которое вводится человеку извне и убивает токсины или микроорганизмы, – говорит Владимир Курпита. – В мире для лечения ботулизма используется лошадиная сыворотка. Человечество пока не научилось искусственно синтезировать это химическое вещество. Сейчас сыворотки в Украине нет. Единственным выходом является покупка за рубежом. В прошлом году мы получили гуманитарную помощь в виде сыворотки от столбняка, змеиного яда, дифтерии, но, к сожалению, от ботулизма сыворотку не смогли получить. Надеюсь, она поступит в августе-сентябре», – подчеркнул он.



По словам Владимира Курпиты, Украина, как и немало других стран, не имеет собственного производства подобной сыворотки. Раньше ее закупали в России, а после аннексии Крыма и начала боевых действий в Донбассе закупки прекратились, и украинцы сами начали привозить сыворотку из-за границы.



«И столкнулись с еще одной проблемой: европейские сыворотки не зарегистрированы в Украине, а это является обязательным условием для их использования в стране. При этом европейским производителям невыгодно самостоятельно приходить на украинский рынок, регистрировать препараты в Украине и продавать. Это связано с небольшим рынком – сотня случаев ботулизма в год», – поясняет представитель Минздрава.



По его словам, в этом году министерство впервые направило более 40 миллионов гривен, которые заложены в государственном бюджете, на приобретение сыворотки от столбняка, дифтерии, ботулизма, а также лекарства от малярии и еще некоторых препаратов, которые редко применяются в Украине.



В Украине в прошлом году ботулизмом заболели 76 человек, из которых 11 умерли. Почти все они отравились вяленой рыбой.