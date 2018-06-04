Свои своих: в Харькове задержали пограничников-взяточников

Чиновников задержали 2 мая в Харькове по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины. Совместная операция правоохранительных органов по разоблачению преступных намерений правонарушителей длилась более 2 месяцев, сообщили в Госпогранслужбе
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Задержание подозреваемых провели сотрудники внутренней и собственной безопасности Государственной пограничной службы Украины под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона и при содействии Главного управления Нацполиции в Харьковской области совместно с сотрудниками СБУ.
Взяточники – должностное лицо Сумского пограничного отряда и бывший чиновник Восточного регионального управления, по предварительному сговору с группой лиц, требовали и получили от военнослужащего Сумского пограничного отряда $17 тысяч взятки за назначение на руководящую должность в рядах Госпогранслужбы. Их поймали с поличным – после получения $12 тысяч второй части суммы.
Сейчас изучается вопрос причастности к этой сделке должностных лиц Восточного регионального управления и Администрации Государственной пограничной службы. Решается вопрос о сообщении задержанным лицам о подозрении и вручения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Часть 3 ст. 368 УК Украины предусматривает получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение. Наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества. Взяткой в крупном размере считается такая, которая в двести и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, в особо крупном – в пятьсот и более раз.