Технологии

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«Утка» нетрадиционной схемы появилась в Харькове

«Утка» нетрадиционной схемы появилась в Харькове
На Харьковском авиазаводе создали летательный аппарат – и на аэродроме авиапредприятия состоялись испытания беспилотника.
Самолеты созданны по нетрадиционной схеме «утка», при которой горизонтальное оперение расположено впереди основного крыла, сообщили на предприятии.

Важное преимущество такой конструкции – меньше нагрузка на единицу площади крыла. Летательные аппараты, созданные по такой схеме, легче, быстрее и экономичнее в эксплуатации. А что самое главное, считают на предприятии, – на такую ​​авиатехнику есть спрос на рынке.

– Маленький самолет сделан в полном масштабном соотношении. Он построен очень быстро – в течение месяца молодым инженером-авиамоделистом клуба «Горизонт» Иваном Евсеевым. И уже с первого запуска он легко полетел, – рассказывает главный специалист по композиционным материалам, мастер спорта по авиамоделированию Юрий Иванько.

В команду разработчиков новой модели самолета под руководством Юрия Иванько входят: ведущий инженер и мастер спорта по авиамоделированию Александр Иванько, инженер-авиамоделист Иван Евсеев, слесарь высшего разряда и мастер спорта по авиамоделированию Анатолий Москалец, конструктор Алексей Лычаков.

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