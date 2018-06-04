Рок, лаунж, джаз: Харьковский оперный театр поменял не только название

Не только классика, но и модерн

Ария Мефистофеля в рок-исполнении

Микроопера – на харьковских подмостках

Акустика станет лучше

Преобразования коснулись и внешнего вида театра.



— Скоро начнется ремонт нашего здания. Будут решаться проблемы энергосбережения, модернизации сцены, усовершенствования акустических свойств залов. Мы обратились в областной совет, и вопрос должен рассматриваться на профильных комиссиях. В дальнейшем депутаты облсовета должны принять решение о передаче помещений в государственную собственность Министерства культуры и на баланс оперного театра, — сообщил гендиректор и художественный руководитель Cxid Opera Олег Орищенко.

Теперь здесь можно будет послушать и классику, и рок. Какие еще сюрпризы ждут харьковчан в оперно-балетной жизни города?У театра оперы и балета появилось новое имя — Cxid Opera. И родилось оно потому, что Харьковская опера — единственный такой театр на востоке Украине.— Долго играли со словами «Опера сходу», «Восток»... Как только началась война, поняли, что мы — единственная Опера на востоке Украины. Я очень рад, что именно так теперь будет называться наш театр, — говорит главный режиссер ХНАТОБа Армен Калоян.— При всем уважении к статусу национального, академического, когда мы говорим, например, «Ла Скала», «Гранд-опера» и тут же произносим «ХНАТОБ»... Не знаю, как вам, а мне режет слух. Идея названия Cxid Opera, я считаю, прекрасна, тем более что звучит очень музыкально, — считает фэшн-дизайнер, ценитель оперы и балета Александр Пономарев, который разработал авторскую одежду для друзей театра.Кстати, в минувшую пятницу, 1 июня, на ступеньках театра состоялся флеш-моб в поддержку нового имени Харьковской оперы. А 5 июня в 20.00 коллектив театра ждет всех желающих на открытие новой сцены «под небом».— Это сцена за нашим театром, которая действительно расположена под открытым небом, — рассказывает солист Cxid Opera Владимир Козлов. — Вас будет ждать наш камерный оркестр, солисты театра, а также «Джаз квартет», «Урбанистан», The End и многие другие интересные коллективы и исполнители. Вход свободный, звук живой...И это еще не все сюрпризы, который приготовил харьковский театр.— Главная новость — в этом году мы запускаем молодежный музыкальный хаб. Мы много говорили о мультижанровости театра, и теперь это уже не только слова. В рамках молодежного хаба хотим запустить и новый фестиваль , который пока носит рабочее название «НаХаба», — рассказывает Армен Калоян. — Здесь будет масса возможностей проявить себя для творческой молодежи – и не только Харькова, но и всей Украины и даже Восточной Европы. Надеюсь подтянуть и специалистов Западной Европы. Хотим создать некую сеть, где будем проводить просмотр не только балетмейстеров, режиссеров, вокалистов. Хотим, чтобы поучаствовали также и композиторы, и либреттисты. В Украине существует большая проблема — нехватка современной музыки – балетной, оперной. Хотим дать возможность молодежи показать себя и в Украине, и в Европе. Считаю, что это круто!В скором времени в театре можно будет насладиться не только классикой, но и послушать современную оперу, посмотреть современный балет.— Уже в следующем году мы представим два современных балета, — делится планами Армен Калоян. — Один из них — неоклассика, а другой – модерн. Это уже совершенно новое и для нашего театра, и для Харькова.В молодежном хабе будет звучать и джаз, и лаунж, и рок-музыка.— Мы даже хотим создать проект, в рамках которого сделаем кавер-версии на рок и оперную музыку. Это модно, популярно и очень интересно. Ведь ведущие исполнители поп-музыки хорошо используют музыку Верди («Травиату», например), Бизе, Гуно, — продолжает главный режиссер. — Например, интересно было бы услышать арию Мефистофеля в роковом исполненении. А в стиле лаунж было бы здорово услышать арию Надира из «Искателей жемчуга» Бизе.Главный режиссер приглашает в театр молодых людей, чувствующих в себе потенциал, тех, кому есть что показать.— Милости просим — готовы общаться, встречаться, обсуждать, — говорит Армен Калоян. — Это касается не только композиторов, либреттистов, артистов балета, вокалистов, но и дирижеров, музыкантов. Вот, например, запуская молодежный хаб, мы даем возможность ставить молодому режиссеру Анне Весовой и молодому дирижеру Сергею Гаркуше, который уже успел проявить себя как профессионал. Премьера оперы состоится 30 июня. А 1 июля всех приглашаем на премьеру спектакля «Сват поневоле» – либретто харьковского композитора по пьесе Квитки-Основьяненко. Это будет современная декорация, выполненная популярным художником, современное прочтение. Мы хотим, чтобы и взрослые, и школьники увидели, что эта комедия современна и сегодня.Кроме того, любителей музыки приглашают послушать микрооперы на импровизированной сцене Cxid Opera – со стороны улицы Рымарской.— В рамках мультижанровых проектов с 15 по 18 июня запланирован вечер американского композитора и пианиста, профессора Ричарда Камерона-Вульфа – создателя такого направления, как микроопера, — рассказывает Армен Калоян. — Мы представим две микрооперы на одной из сцен, которую хотим внедрить внутри театра – в фойе со стороны Рымарской. В дальнейшем планируем превратить ее в настоящую сцену, где можно будет показывать балеты и оперы, допустим, под фортепиано – без оркестра.