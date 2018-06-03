В Харькове чиновников погранслужбы поймали на крупной взятке 3 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харькове правоохранители задержали военных должностных лиц Сумского пограничного отряда на взятке в 17 тыс. долларов.

"Действующий руководитель отдела по Сумскому пограничному отряду вместе с бывшим руководителем одного из подразделений Восточного регионального управления ГПС Украины требовали от военнослужащего Сумского пограничного отряда деньги за назначение его на должность. Злоумышленников задержали сразу после получения второй части неправомерной выгоды в размере 12 тысяч долларов США. Передача средств происходила в Харькове", - сообщает пресс-служба Национальной полиции Харьковщины на своей странице в Facebook.



Согласно информации, оперативные следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.



Сейчас решается вопрос об уведомлении данным лицам о подозрении и вручения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.