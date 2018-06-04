На Салтовке автобусы и троллейбусы изменят маршруты 4 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Движение транспорта по ул. Гвардейцев Широнинцев, на участке от пр. Юбилейного до ул. Василия Стуса, будет запрещено до 18:00 4 июня.