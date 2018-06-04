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На Салтовке автобусы и троллейбусы изменят маршруты

На Салтовке автобусы и троллейбусы изменят маршруты
Движение транспорта по ул. Гвардейцев Широнинцев, на участке от пр. Юбилейного до ул. Василия Стуса, будет запрещено до 18:00 4 июня.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом дорожного покрытия.

На этот период объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам - Василия Стуса, Академика Павлова, пр. Тракторостроителей и др.

До 18:00 4 июня автобусы изменят маршруты и будут осуществлять объезд закрытого участка ул. Гвардейцев Широнинцев следующим образом (при движении к ул. Валентиновской):

№107э, 206э, 259э, 294э: пр. Юбилейный - пр. Тракторостроителей - ул. Василия Стуса - ул. Гвардейцев Широнинцев и далее по маршруту;

№263э: пр. Юбилейный (602 м/р) - пр. Юбилейный - пр. Тракторостроителей - ул. Василия Стуса - ул. Гвардейцев Широнинцев и далее по маршруту;

№279э: ул. Гвардейцев Широнинцев - пр. Юбилейный - пр. Тракторостроителей - ул. Василия Стуса - ул. Гвардейцев Широнинцев и далее по маршруту.

Также с 9:30 до 16:00 4 июня будет запрещено движение троллейбусов по ул. Гвардейцев Широнинцев, на участке от пр. Юбилейного до ул. Валентиновской.

В связи с этим, троллейбусы №31 и 35 будут ходить следующим образом:

№31: разворотный круг «Северная Салтовка» - ул. Гвардейцев Широнинцев - ул. Валентиновская - ул. Барабашова - разворотный круг «ул. Героев Труда»;

№35: разворотный круг «ул. Одесская» - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Юбилейный - 602 м/р.

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