На Салтовке автобусы и троллейбусы изменят маршруты

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры
, это связано с ремонтом дорожного покрытия.
На этот период объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам - Василия Стуса, Академика Павлова, пр. Тракторостроителей и др.
До 18:00 4 июня автобусы изменят маршруты и будут осуществлять объезд закрытого участка ул. Гвардейцев Широнинцев следующим образом (при движении к ул. Валентиновской):
№107э, 206э, 259э, 294э:
пр. Юбилейный - пр. Тракторостроителей - ул. Василия Стуса - ул. Гвардейцев Широнинцев и далее по маршруту;
№263э:
пр. Юбилейный (602 м/р) - пр. Юбилейный - пр. Тракторостроителей - ул. Василия Стуса - ул. Гвардейцев Широнинцев и далее по маршруту;
№279э:
ул. Гвардейцев Широнинцев - пр. Юбилейный - пр. Тракторостроителей - ул. Василия Стуса - ул. Гвардейцев Широнинцев и далее по маршруту.
Также с 9:30 до 16:00 4 июня будет запрещено движение троллейбусов по ул. Гвардейцев Широнинцев, на участке от пр. Юбилейного до ул. Валентиновской.
В связи с этим, троллейбусы №31 и 35 будут ходить следующим образом:
№31:
разворотный круг «Северная Салтовка» - ул. Гвардейцев Широнинцев - ул. Валентиновская - ул. Барабашова - разворотный круг «ул. Героев Труда»;
№35:
разворотный круг «ул. Одесская» - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Юбилейный - 602 м/р.