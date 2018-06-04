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Великобритания начала проверку происхождения подозрительных капиталов

Великобритания начала проверку происхождения подозрительных капиталов
Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) расследует происхождение доходов от 120 до 140 состоятельных людей, большинство из которых - россияне или как-то связаны с Россией.
"В сферу внимания NCA попали владельцы состояния более 50 тысяч фунтов, которые могут быть причастны к совершению тяжких преступлений или источники их дохода вызывают подозрения. Они могут столкнуться с заморозкой их счетов в британских банках", - сообщает The Times.

Число фигурантов дела изданию подтвердил глава NCA Дональд Тун. По его словам, ведомство сосредоточено «на коррумпированных представителях элит и их незаконном богатстве», а не на национальности. При этом источник Times, знакомый с расследованием, сказал, что «значительная часть» тех, кто попал под подозрение, - это россияне или связанные с Россией люди.

Расследование началось еще в январе, однако после отравления в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, в котором британские власти обвиняют Россию, оно активизировалось.

"Нападение в Солсбери усилило наше расследование доходов коррумпированных представителей элит, то есть по определению увеличился объем работы, которую мы проводим в отношении разоблаченных российских коррупционеров", - сказал источник The Times.

Издание подчеркивает, что правоохранительные органы Великобритании проверяют санкционный список Минфина США, представленный в апреле. Среди людей, попавших в список, оказался, в частности, миллиардер Олег Дерипаска. При этом глава NCA Дональд Тун подчеркнул, что расследованием "не движет" санкционный список США.

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