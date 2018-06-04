Сколько человек ежегодно выезжают из оккупированного Крыма: данные правительства 4 июня 2018 г. источник 0 0

Около 2-3 тыс. местных жителей ежегодно выезжает из оккупированного Россией Крыма.

Такую статистику обнародовал первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юсуф Куркчи.



Куркчи уверяет, что процесс имеет составляющую, которая в последнее время не меняется.



«Есть люди, которые на постоянно выезжают из Крыма, есть количество населения, которое возвращается... Я не хочу быть неправдивым, но если говорить о 2 - 3 тыс. людей в год, то это может быть близко к истине. Динамика в том, что все же сальдо тех, кто выезжает из Крыма, больше (чем тех переселенцев, которые впоследствии опять возвращаются на полуостров - ред.)», - сказал Куркчи.



Из-за обострения боевых действий на востоке Украины следует ожидать увеличения в ближайшее время количества вынужденных переселенцев из Донбасса в другие регионы государства.



В этих областях наблюдается очень большая постоянная миграция населения, причем в обоих направлениях. «Поэтому очень трудно сосчитать, сколько выехало. Общая цифра колеблется», - сказал первый заместитель министра, отметив при этом, что большое количество вынужденных переселенцев не регистрируется на территории других регионов.



Он прибавил, что, по оценке структур ООН, количество вынужденных переселенцев на территории Украины составляет около 1,5 млн лиц.