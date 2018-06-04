Происшествия

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Военного одной из харьковских частей подозревают в развращении малолетней

Военного одной из харьковских частей подозревают в развращении малолетней
Военнослужащего-контрактника воинской части А4104, которая расположена в Чугуеве, подозревают в развращении малолетнего ребенка.
Как говорится в решении Чугуевского городского суда Харьковской области, преступление, в котором подозревают военного, произошло 18 мая около 16 часов дома у военного. В тот же день вечером подозреваемого задержали.

"... ложился в кровать к малолетней, и используя беспомощное состояние потерпевшей, которое выражалось в том, что она не могла правильно понимать сущность и характер совершаемых с ней развратных сексуальных действий из-за малолетнего возраста, совершил развратные действия, которые выразились в раздевании малолетней, неприличных прикосновениях к ее половым органам руками, обнажении своего полового органа, приведении его в состояние эрекции, прикосновении им к телу потерпевшей и ее половым органам, чем поставил под угрозу нормальное моральное и физическое развитие малолетней", - говорится в постановлении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 156 УК Украины – "Совершение развратных действий относительно лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, отцом, матерью или лицом, которое их заменяет".

Командование Воздушных сил ВСУ прокомментировало событие на странице в Facebook. Там подтвердили факт проведения расследования и призвали не делать преждевременных выводов.

"Этот военнослужащий действительно проходит службу в одной из воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины. В настоящее время продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, выполняются необходимые следственные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств происшествия. Командование Воздушных сил всегда настаивает на неотвратимости наказания лиц, которые своими действиями порочат честь военнослужащего Вооруженных сил Украины и оказывает содействие в проведении следственных действий. В случае доказательства вины, военнослужащий понесет ответственность согласно действующему законодательству Украины", - говорится в заявлении командования.

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