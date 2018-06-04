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Выпускники жалуются на качество проведения ВНО по английскому языку

Выпускники жалуются на качество проведения ВНО по английскому языку
Ученики и их родители высказались по проблемам части аудирования во время тестирования по английскому языку.
Большинство жалоб поступило из-за плохого качества звука, неразборчивое произношение и устаревшую технику, на которой было чуть слышно разговор.

«Я знаю английский достаточно неплохо, но ВНО было сложное, особенно часть с аудированием. Магнитофон не могли включить очень долго, аудирование не было слышно, я сидела далеко и было слышно эхо. Я наделала 16 ошибок во всем тесте, у меня был такой шок, я до сих пор отойти не могу. Когда я тренировалась, максимум было по 5 ошибок. Пробное я составила на 192 балла. Меня просто это очень расстроило и оскорбило», - рассказала в комментарии "Громадському" выпускница из Тернополя Кристина Полотнянко.

Жалобы на аудирование во время тестирования по английскому поступили из Киева, Киевской области, Львова и области, Хмельницкого, Тернополя, Умани, Ужгорода и других городов.

Школьница из Хмельницкого сообщила, что на пробном ВНО по английскому качество звука было нормальным, однако на основной сессии «все слова смешались вместе из-за эха, шумов».

В Броварах ученики заявили, что в школе были старые колонки, которые мешали услышать аудиозапись.

В Украинском центре оценивания качества образования сообщили, что больше всего жалоб поступило из Киева.

В УЦОКО отметили, что максимальные 200 баллов получит не тот ученик, который выполнил верно все задания теста, а тот, кто наберет больше всех баллов.

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