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В Польше не хватает рабочих рук для сбора клубники

В Польше не хватает рабочих рук для сбора клубники
В Польше до 40% урожая клубники может остаться неубранным из-за нехватки работников из-за восточной границы, в частности из Украины.
Как заявил президент Национальной ассоциации производителей овощей и фруктов Анджей Гаевничек, не только урожай клубники, но также вишни и малины, находится под угрозой. Все это из-за изменений в административно-правовых нормах, передает Польское радио.

"Работники из Украины очень долго ждут визы, а на основе биометрических паспортов их не впускают в Польшу, поскольку, в оценке Таможенной службы, на основе этих паспортов могут въезжать только туристы. Однако, согласно закону, владельцы этих паспортов также, в течение трех месяцев, могут работать. Польской экономике это очень помогло бы", - отметил Гаевничек.

Плантаторы обращаются к таможенным службам либеральнее относиться к работникам из Украины. Они ожидают, что правительство изменит правила.

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