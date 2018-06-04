Обзор новостей за 28 мая — 3 июня: самое важное в мире, Украине и Харькове за неделю (аудио)
4 июня 2018 г.
Оксана Санина
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На прошедшей неделе все остальные события затмили два из ряда вон выходящих события: «убийство» оппозиционного российского журналиста и известного блогера Аркадия Бабченко в Киеве и его неожиданное «воскрешение».
Таких с̶р̶а̶ч̶е̶й̶ дискуссий, которые случились по итогам спецоперации СБУ, давно не знал русско- и украиноязычный инет.
В аудиоподкасте звучат: форагмент песни Андрея Кузьменко «Моя країна»,
фрагмент песни «Богатырская наша сила» в исполнении Дмитра Гнатюка
и композиция группы «Крематорий» «Клубника со льдом»
Постпраздничный понедельник, впрочем, для харьковчан прошел под знаком плюс. Во-первых, национальный проект «Книга рекордов Украины» признал, что в Харькове установлен очередной рекорд – на этот раз стараниями в том числе и братьев наших меньших. Массовый забег с собаками прошел в Центре обращения с животными. В нем приняли участие все желающие, а у кого не оказалось своего домашнего питомца, смогли взять на время собаку из приюта.
Всего в мероприятии участвовало около 70 бездомных собак и примерно столько же домашних питомцев. Во время забега участники с собаками должны были преодолеть дистанцию в 600 м. За установлением нового рекорда наблюдал представитель «Книги рекордов Украины» Игорь Пидчибий.
– Мы зафиксировали следующий результат: общее количество участников рекорда – 141. Этот рекорд занесен в категорию «Массовые мероприятия» как «Самый массовый забег собак». Это не первое достижение в Книге рекордов Украины, которое занесено в раздел «Животные», но за 16 лет, что я работаю на этом проекте, я присутствовал на разных выставках животных, измерял котов и собак, но это мероприятие – самое доброе и хорошее и понравилось мне в этой категории больше всего, – подчеркнул Игорь Пидчибий.
В забеге участвовали псы, что называется, от мала до велика. Самым маленьким «атлетом» стал тойтерьер, а самым крупным – мастино неаполитано. Всем, кто был причастен к установлению нового рекорда, организаторы вручили дипломы.
Вторник в Харькове тоже начался с футбольных новостей, одна из которых, правда, была совсем не радостной: в футбольном клубе «Гелиос» началась процедура ликвидации. Все сотрудники написали заявления об увольнении по собственному желанию, и футболисты с начала июля получат статус свободных агентов.
Главная причина такого решения, скорее всего, заключается в том, что руководство клуба потеряло интерес к футболу. У клуба и ранее были небольшие финансовые проблемы, однако их нельзя назвать серьезными. Ходили слухи, что «Гелиос» может изменить владельца и название после этого сезона, но, видимо, продать клуб нынешнему руководству не удалось.
Вторая спортивная новость была нейтральной: сборная Украины по футболу провела открытую тренировку и автограф-сессию перед товарищеским матчем с командой Марокко на харьковском стадионе «Металлист». В тренировке приняли участие 20 игроков национальной сборной. Не было Руслана Малиновского, который еще не прибыл в расположение команды после матча плей-офф чемпионата Бельгии, а также Богдана Бутко, который простудился.
А вот кто из спортсменов сумел по-настоящему порадовать харьковчан, так это наша гордость теннисистка Элина Свитолина, которая, надо отметить, нередко поднимает настроение украинским болельщикам. Первая ракетка Украины вышла во второй раунд Ролан Гаррос. Для победы Элине потребовалось два сета. В первой половине встречи с представительницей Австралии Айлой Томлянович украинка оказалась на грани поражения, однако при счете 1:5 собралась и выдала серию из шести удачных геймов. Во втором сете Свитолина не позволила сопернице спасти игру и удержала приемлемый результат 7:5, 6:3.
Однако спортивные новости – не единственные, на которые было обращено внимание активной части местной громады. Оказывается, Харьковщина стала первой среди областей Украины, которая согласовала в НАЗК антикоррупционную программу. Целью программы является внедрение комплексной системы мероприятий по предотвращению и противодействию коррупции в аппарате и структурных подразделениях областной государственной администрации, сообщил сектор по вопросам предотвращения и выявления коррупции ХОГА. Еслибы в нашем государстве с кумовством, взяточничеством и распилом бюджета боролись бы с той же интенсивностью, с которой плодят антикоррупционные законы, Украина давно бы забыла уже об этой проблеме. Ну, или воспринимала бы такие случаи как «отдельные недостатки». Да и вообще все было бы по-другому… Но нет.
Кстати, в знак любви и уважения к Кузьме в Харькове нарисовали его огромный портрет. Мурал, посвященный ему, презентовали 29 мая на торце дома по улице Рымарской, 23-а. Как сообщили создатели арт-объекта, портрет был нарисован за неделю. Самыми сложными были первые три дня, когда приходилось рисовать вверху с помощью подъемной техники. Эскиз художник Андрей Пальваль создавал по фотографии, которую одобрила мама Андрея Кузьменко, всего было израсходовано около 200 баллончиков краски.
А закончился этот и так насыщенный событиями день шокирующей новостью. Сначала в Facebook, а потом и в СМИ со ссылкой на заместителя гендиректора телеканала ATR Айдера Муждабаева сообщили о том, что в Киеве убили известного журналиста и блогера Аркадия Бабченко. Убийство случилось на улице Никольско-Слободская в Днепровском районе Киева.
«Журналист Аркадий Бабченко умер от огнестрельного ранения, – подтвердил отдел коммуникации ГУ Нацполиции. – На линию «102» поступило сообщение от врачей: им позвонила женщина и сказала, что обнаружила в доме своего мужа в крови. От полученного ранения, предварительно – в спину, пострадавший скончался в карете скорой помощи. Погибший – гражданин РФ, ведущий одного из телеканалов».
Позже появился первый фоторобот подозреваемого в убийстве журналиста.
Шок, постигший друзей, коллег и читателей Аркадия Бабченко, у которого только в Facebook более двухсот тысяч подписчиков, был оглушающим. В интернет хлынул лавинообразный поток боли, скорби, воспоминаний и версий произошедшего. Ну и, конечно, злорадства – из соседнего государства, которое Аркадию пришлось покинуть из-за политических преследований, куда ж без этого…
Мировое сообщество на убийство столь известной персоны отреагировало ожидаемо: Запад выразил соболезнования и традиционную обеспокоенность и потребовал быстрого и объективного расследования, а восточные соседи бросились открывать дело и так же традиционно обвинили во всех грехах Украину, подчеркнув, что уровень убийств в стране «неуклонно растет», а расследования не приводят к наказанию преступников.
Однако новости о ходе расследования убийства Бабченко, естественно, не сходили с первых полос газет и главных страниц интернет-изданий. Глава Нацполиции Украины Сергей Князев рассказал, что убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, скорее всего, готовила группа лиц.
– Нажимать на курок пистолета необходимо одному человеку, но готовиться к такому преступлению, я думаю, что здесь одним человеком не обойдется, – отметил Сергей Князев.
Он добавил, что основной версией остается профессиональная деятельность погибшего, «другие версии также имеют право на существование, но есть приоритет».
Как рассказали позже глава СБУ Василий Грицак и генпрокурор Юрий Луценко на специально созванном брифинге, убийство было инсценировано в рамках спецоперации с целью защитить потенциальную жертву и выйти на организаторов и заказчиков преступления. По информации главы СБУ, убийство журналиста заказали российские спецслужбы. Он также добавил, что заказчика преступления уже задержали - им оказался гражданин Украины. А «киллер» пришел в СБУ еще раньше, что и позволило предотвратить убийство.
Там же, на брифинге, потрясенной общественности был предъявлен живой и здоровый Аркадий.
Кристальная радость от «воскрешения» друга и коллеги длилась недолго: с той же интенсивностью, с какой сутки назад появлялись скорбные или радостные (в зависимости от политических убеждений) посты о смерти Бабченко, в Facebook стали сыпаться обвинения в его адрес. Мол, и неэтично это, и надо было не соглашаться на участие в спецоперации, чтобы не обманывать коллег и поклонников, и с семьей так не поступают, и вообще. Большинство постов начиналось с вариаций на тему «я, конечно, рад, что ты выжил, но…», однако многие не утруждали себя даже этой оговоркой. Не меньше досталось и СБУ. Их назвали клоунами, низкопробными постановщиками и провокаторами и так далее, и так далее… Словом, умер Аркадий – плохо и остался жив – тоже нехорошо (редакция «Вечернего Харькова» согласна только с первой частью этой фразы).
А в Харькове этот день прошел почти спокойно и даже безмятежно. Правда, была озвучена неутешительная статистика о количестве курильщиков в регионе. Если в целом по стране наблюдается тенденция к снижению курения, то в Харьковской области о своем пристрастии в октябре 2017 года сообщили 486 тыс. человек, что почти на 5% больше предыдущего года.
В тот же день, видимо, чтобы показать харьковчанам и гостям города преимущества здорового образа жизни и заставить задуматься над «плохим поведением», были проанонсированы два спортивных мероприятия, которые вскоре пройдут в городе. 5 июня состоится кубковый турнир по футболу среди иностранных студентов, а 16-го – открытый всеукраинский турнир «Богатырь Харькова 2018».
Однако одна плохая новость все же прозвучала: харьковских чиновников заподозрили в растрате при реконструкции сада Шевченко. Как говорилось в официальном сообщении, по данным предварительного расследования, выявлены факты растраты средств местного бюджета, совершенные должностными лицами Департамента коммунального хозяйства Харьковского городского совета совместно с должностными лицами субъектов хозяйствования путем завышения стоимости товаров и выполненных работ. Общая сумма договоров, подписанных с нарушениями, составила более 7 млн грн. Сумма ущерба, причиненного местному бюджету, устанавливается.
Впрочем, такими новостями харьковчан уже давно не удивишь…
– Дороги будем принимать тогда, когда по ним будут проведены все исследования (качества). За халтуру платить не будем, – сказал глава правительства. – Нет сомнения, что и качество работ, которое уже закладывается в технологический процесс, дает возможность получить гарантию.
В выходные харьковчане, изрядно понервничавшие в течение недели, предались отдыху и чревоугодию. Тем более, оказалось, что цены на клубнику, которые в последнее время стремительно падали, уже практически достигли своего дна, а значит, пора в полную силу наслаждаться самой ароматной летней ягодой – хоть просто с грядки, хоть со сливками, хоть со льдом.