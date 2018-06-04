Харьковские студенты поедут в Польшу 4 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

НТУ «Харьковский политехнический университет» подписал два контракта с Варшавской Политехникой (WUT).

Подписан договор о сотрудничестве и договор о двойных дипломах по магистерской программе по направлению Mechanical Engineering.



– Договор дает возможность студентам ХПИ начиная со второго семестра продолжить свое обучение на факультете автомобилей и рабочих машин WUT, а также подготовить и защитить там свою магистерскую научно-исследовательскую работу. После получения диплома по окончании WUT, они будут защищать свою работу в родном университете, – рассказал ректор ХПИ Евгений Сокол.



Образовательная программа стартует в 2018 году. Участие в ней примут студенты, которые окончили обучение по программе бакалавра и поступят в магистратуру на специализацию «Двигатели внутреннего сгорания»).



Обучение в Варшаве для студентов ХПИ бесплатное, но требуется высокий уровень знаний по английскому языку, сообщили в ХПИ.