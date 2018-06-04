Харьков

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Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов

Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов
В части домов города временно прекращено водоснабжение.
В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Сумская, 128-а; б-р Мира, 2 (п. №2), ул. Метростроителей, 40 (п. №2, стояк) до 20:00 04.06.18 г.

Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 22 (п. №7, стояк), 18-г (п. №1, стояк) до 20:00 04.06.18 г.

Немышлянский район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 161, 163, 165; ул. Ковтуна, 37 до 17:00 04.06.18 г.

Слободской район:
проезд Садовый, 20 (п. №1), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №10, стояк), проезд Садовый, 12-а (п. №1) до 20:00 04.06.18 г.

Шевченковский район:
ул. Клочковская, 16, пр. Победы, 76 (п. №3, стояк), пр. Людвика Свободы, 35(п. №4, стояк), 35-а (п. №4, стояк), пр. Науки (Ленина), 31-а (п. №1, подъезд), ул. Новгородская, 22 (п. №1) до 20:00 04.06.18 г.

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