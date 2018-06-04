Харьковчанин из ревности убил конкурента 4 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

1 июня в 19:20 в дежурную часть поступило сообщение от медиков о том, что в одной из квартир на территории района обнаружено тело 30-летнего мужчины без признаков жизни.

По адресу выезжало руководство отдела полиции и следственно-оперативная группа. В течение нескольких часов оперативники отдела полиции задержали 32-летнего подозреваемого.



Как выяснилось, подозреваемый пришел в квартиру бывшей сожительницы, где она проживала с новым мужчиной. На почве ревности он избил соперника, удары наносил по голове. От полученных травм пострадавший скончался.



По данному факту открыто уголовное производство ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчина находится под стражей. Следственные действия продолжаются, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.