Культура

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В Киеве на Книжном арсенале выбрали самые красивые украинские издания года

В Киеве на Книжном арсенале выбрали самые красивые украинские издания года
На «Книжном арсенале-2108» в Киеве вручили награды за лучший книжный дизайн.
«VIII международный фестиваль «Книжный арсенал», Goethe-Institut в Украине и культурно-издательский проект «Читомо» при поддержке Франкфуртской книжной ярмарки, фонда Buchkunst и Wacom Украина определили победителей конкурса на лучший книжный дизайн 2018 года. Первое место и гран-при конкурса «Лучший книжный дизайн-2018» получила книга «Я так бачу» (Издательство Старого Лева, авторы и дизайн: Романа Романишин, Андрей Лесив, творческая мастерская «Аграфка)», - говорится в сообщении.

Второе место заняла «Книга-путешествие Украина» (издательство #книголав, автор: Ирина Тараненко, дизайн: Юлия Курова, Марта Лешак и креативное агентство Green Penguin).

Третье место за лучший дизайн досталось книге «Екатерина Лесив. Колыбельная 1» (издательство «Родовид», дизайн: Екатерина Лесив).

Также отмечается, что в короткий список конкурса вошли 15 изданий. Они будут представлены в рамках коллекции «Самые красивые книги мира», которая будет презентована на Франкфуртской и Лейпцигской книжных ярмарках.

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