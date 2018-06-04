В Киеве на Книжном арсенале выбрали самые красивые украинские издания года 4 июня 2018 г. источник 0 0

На «Книжном арсенале-2108» в Киеве вручили награды за лучший книжный дизайн.

«VIII международный фестиваль «Книжный арсенал», Goethe-Institut в Украине и культурно-издательский проект «Читомо» при поддержке Франкфуртской книжной ярмарки, фонда Buchkunst и Wacom Украина определили победителей конкурса на лучший книжный дизайн 2018 года. Первое место и гран-при конкурса «Лучший книжный дизайн-2018» получила книга «Я так бачу» (Издательство Старого Лева, авторы и дизайн: Романа Романишин, Андрей Лесив, творческая мастерская «Аграфка)», - говорится в сообщении.



Второе место заняла «Книга-путешествие Украина» (издательство #книголав, автор: Ирина Тараненко, дизайн: Юлия Курова, Марта Лешак и креативное агентство Green Penguin).



Третье место за лучший дизайн досталось книге «Екатерина Лесив. Колыбельная 1» (издательство «Родовид», дизайн: Екатерина Лесив).



Также отмечается, что в короткий список конкурса вошли 15 изданий. Они будут представлены в рамках коллекции «Самые красивые книги мира», которая будет презентована на Франкфуртской и Лейпцигской книжных ярмарках.