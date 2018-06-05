Вскоре поездка по ЕС будет занимать 30 минут 5 июня 2018 г. источник 0 0

Согласно стратегии Евросоюза по развитию транспортных коридоров в сети TEN-T, к 2050 году поездка по ЕС будет занимать в среднем полчаса.

Как сообщил эксперт Pricewater house Coopers Паоло Джуглиминетти, новая транспортная сеть соединит 94 порта, 38 аэропортов, а также 15 тыс километров модернизированных скоростных железных дорог.



«Задача TEN-T – соединить континент как с запада на восток, так и с севера на юг в минимальные сроки», – сказал он.



В марте 2018 года проект расширили – появился новый план по повышению военной мобильности в рамках Евросоюза и за его пределами.



По его словам в период 2021-2027 на его реализацию направят €6,5 млрд.