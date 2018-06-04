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У православных христиан начался Петров пост

У православных христиан начался Петров пост
У православных христиан начался Петров пост, который продлится с 4 июня по 11 июля.
Как сообщает "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон", Петров пост установлен в память о святых апостолах Петре и Павле, которые постились, готовя себя для проповеди Евангелия.

Впервые об этом посте говорится в «Апостольском предании» святого Ипполита Римского (III век). Тогда этот пост был установлен для тех, кто не смог поститься в Великий пост перед Пасхой. Пост начинался с воскресенья всех святых и продолжался до Успения Богородицы. Позже этот длинный пост был разделен на: Апостольский пост - к празднику первоверховных апостолов Петра и Павла; и Успенский пост.

Пост - время подчинения тела духу и время покаяния. Преподобный Паисий Святогорец говорил: "Если мы боремся с дьяволом постом и молитвой - то он бросает оружие и отступает". Монах Симеон Афонский подчеркивал: "Когда тело очищено постом, воздержанием от излишеств и целомудрием, в нем развивается телесное чутье, которое лучше всех докторов помогает избирать все здоровое и отвергать все вредное".

Петров пост считается нестрогим, верующие отказываются от мяса, яиц и молочных продуктов во все дни поста, а также от рыбы в среду и пятницу. Пищу готовят с маслом. В среду и пятницу типикон рекомендует обходиться без масла.

Если в среду или пятницу празднуется память святого, которому по уставу положено всенощное бдение, то рыба разрешается. Например, 7 июля - Рождество Иоанна Предтечи, разрешается рыба. В этом году день апостолов Петра и Павла, 12 июля, выпадает на четверг, можно употреблять молочные продукты и мясо.

Петров пост может длиться от 8 до 42 дней - начинается через неделю после праздника Троицы, но всегда заканчивается 12 июля - в день первоверховных апостолов Петра и Павла.

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