У православных христиан начался Петров пост 4 июня 2018 г. источник 0 0

У православных христиан начался Петров пост, который продлится с 4 июня по 11 июля.

Как сообщает "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон", Петров пост установлен в память о святых апостолах Петре и Павле, которые постились, готовя себя для проповеди Евангелия.



Впервые об этом посте говорится в «Апостольском предании» святого Ипполита Римского (III век). Тогда этот пост был установлен для тех, кто не смог поститься в Великий пост перед Пасхой. Пост начинался с воскресенья всех святых и продолжался до Успения Богородицы. Позже этот длинный пост был разделен на: Апостольский пост - к празднику первоверховных апостолов Петра и Павла; и Успенский пост.



Пост - время подчинения тела духу и время покаяния. Преподобный Паисий Святогорец говорил: "Если мы боремся с дьяволом постом и молитвой - то он бросает оружие и отступает". Монах Симеон Афонский подчеркивал: "Когда тело очищено постом, воздержанием от излишеств и целомудрием, в нем развивается телесное чутье, которое лучше всех докторов помогает избирать все здоровое и отвергать все вредное".



Петров пост считается нестрогим, верующие отказываются от мяса, яиц и молочных продуктов во все дни поста, а также от рыбы в среду и пятницу. Пищу готовят с маслом. В среду и пятницу типикон рекомендует обходиться без масла.



Если в среду или пятницу празднуется память святого, которому по уставу положено всенощное бдение, то рыба разрешается. Например, 7 июля - Рождество Иоанна Предтечи, разрешается рыба. В этом году день апостолов Петра и Павла, 12 июля, выпадает на четверг, можно употреблять молочные продукты и мясо.



Петров пост может длиться от 8 до 42 дней - начинается через неделю после праздника Троицы, но всегда заканчивается 12 июля - в день первоверховных апостолов Петра и Павла.