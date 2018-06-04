Когда Владимир Гройсман уйдет в отставку 4 июня 2018 г. источник 0 0

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что сложит полномочия в случае несоздания Антикоррупционного суда.

«Если этот суд справедливый, независимый не будет создан, я сложу с себя полномочия премьер-министра Украины и подам в отставку», – заявил Гройсман на совместном брифинге с председателем Верховной Рады Андрей Парубием.



Напомним, 1 марта Верховная Рада в первом чтении приняла проект закона «О Высшем антикоррупционном суде» (№7440), внесенного президентом Украины Петром Порошенко.



Ключевой претензией международных партнеров и общественных организаций к законопроекту является ограничение роли международных экспертов в рекомендательной функции в процессе отбора и назначения судей. По мнению международных партнеров, включая МВФ, полноценная роль международных экспертов в назначении судей является залогом независимости Антикоррупционного суда и его способности эффективно исполнять свои функции.



Создание Антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии является одним из условий продолжения сотрудничества Украины и МВФ, необходимого для погашения страной внешних долгов в ближайшие годы.



По мнению эксперта Atlantic Council экономиста Андерса Аслунда, прекращение сотрудничества Украины и МВФ приведет к значительной девальвации гривни.



Гройсман заверяет, что после принятия закона правительство сделает все, чтобы Антикоррупционный суд заработал как можно скорее.