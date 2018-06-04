Является ли убийство при вторжении в жилье не превышением мер самообороны 4 июня 2018 г. источник 0 0

Убийство нападающего при вторжении в жилище не выходит за пределы необходимой обороны.

Об этом свидетельствует постановление Колегии судей Второй судовой палаты Касационного криминального суда Верховного суда в деле № 342/538/14-к (производство № 51-646км18).



Данным постановлением был отменен приговор мужчине, которого признали виновным в умышленном убийстве при превышении мер необходимой обороны. Установлено, что мужчина, защищаясь от незаконного проникновения в жилье и нападения двух лиц, нанес одному из них удар в грудь кухонным ножом, в результате чего нападавший скончался в больнице.



В Верховном суде пояснили, что превышением мер признается умышленное причинение нападавшему телесного вреда, который явно не соответствует опасности посягательств. Поэтому необходимо оценивать наличие или отсутствие акта общественно-опасного посягательства и акта защиты, устанавливать их соотношение, соответствие или несоответствие.



Является ли уВ то же время, независимо от тяжести вреда, нанесенного нападавшему, не является превышением мер необходимой самообороны применение оружия или любых других предметов для защиты от нападения вооруженного человека или группы лиц, а также для предотвращения противоправного насильнического вторжения в жилище.



В таких случаях вред, причиненный лицу, которое посягает, не ограничен вплоть до лишения жизни.