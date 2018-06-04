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Украинский режиссер получил в Польше премию «Дракон драконов»

Украинский режиссер получил в Польше премию «Дракон драконов»
Украинский режиссер Сергей Лозница получил польскую премию Дракон драконов (пол. nagroda Smok Smoków) во время 58-го Краковского кинофестиваля.
Как сообщает Польское радио, ему вручили награду за все творчество. Лозница стал 21 лауреатом, а также самым молодым в истории художником, которого удостоили этой кинопремии.

"Могу сказать, что Краковский кинофестиваль - это мой фестиваль. Я приехал сюда со своим первым фильмом, и затем каждую мою следующую документальную ленту показывали здесь. А потому, в этом смысле Краков - это мой город", - сказал он во время выступления.

Премию с 1998 года вручает программный совет Краковского кинофонда в качестве благодарности за вклад в развитие мирового кинематографа в области документального и анимационного фильма.

18 мая украинский режиссер Сергей Лозница в Каннах выступил со словами поддержки в адрес своего коллеги – политзаключенного в РФ Олега Сенцова, объявившего бессрочную голодовку в российской колонии.

На кинофестиваля в Каннах "Особый взгляд" он получил премию в номинации Лучшая режиссура за свой фильм "Донбасс".

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