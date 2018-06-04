В Украине ввели частичный запрет на глюкозу 4 июня 2018 г. источник 0 0

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками ввела временный запрет на продажу, хранение и реализацию препарата глюкоза.

Препарат попал под запрет за непредвиденные побочные реакции при применении серии АВ 178-1/1 глюкоза в виде раствора для инфузий 100мг/мл 400мл в стеклянных бутылках, производства ООО "Юрия-Фарм".



Табу на глюкозу будет действовать до отдельного решения Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, которое примут после лабораторного анализа.



Служба должна проверить склады на запрещенную серию препарата. В случае выявления лекарств, их будут изымать из обращения.