Украина

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В Украине ввели частичный запрет на глюкозу

В Украине ввели частичный запрет на глюкозу
Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками ввела временный запрет на продажу, хранение и реализацию препарата глюкоза.
Препарат попал под запрет за непредвиденные побочные реакции при применении серии АВ 178-1/1 глюкоза в виде раствора для инфузий 100мг/мл 400мл в стеклянных бутылках, производства ООО "Юрия-Фарм".

Табу на глюкозу будет действовать до отдельного решения Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, которое примут после лабораторного анализа.

Служба должна проверить склады на запрещенную серию препарата. В случае выявления лекарств, их будут изымать из обращения.

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