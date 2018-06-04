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Кот напрокат: в Японии открылся необычный отель

Кот напрокат: в Японии открылся необычный отель
В японском поселке Югавара открыли отель с котокафе, где можно подружиться с одним из местных котов и даже поселиться с ним в номере.
Посетители пишут в отзывах, что это по-настоящему целебный опыт, информирует Sora News 24.

Как отмечается, при отеле, который расположен на курорте Хаконэ, есть так называемое "котокафе". Поиграть с животными можно за 1800 иен (430 гривен). Руководство заведения решило расширить бизнес, придумав услугу аренды кота. Взять животное к себе в номер можно за 800 иен в час (190 гривен).

Даже для Страны восходящего солнца, в которой действует много фирм по аренде домашних животных, эта услуга оказалась новаторской.

Одному из постояльцев отеля так понравилась эта затея, что он разметил в соцсетях восторженный пост. После этого гостиница прославилась на весь мир. Запись лайкнули более 100 тысяч пользователей Сети, а малоизвестный отель столкнулся с большим спросом со стороны туристов. Руководство заведения было вынуждено поднять цены на свои услуги.

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