Происшествия

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Пожар в Харькове: на ХТЗ погиб мужчина

Пожар в Харькове: на ХТЗ погиб мужчина
Пожар возник 3 июня в 6:35 в 4-этажном жилом доме на улице Косарева, 27 в Харькове.
К месту вызова направили два отделения службы спасения на автоцистернах.

Когда прибыли спасатели, в комнате квартиры на 2-м этаже горел диван и домашние вещи. Площадь пожара составила 6 м². На полу в комнате нашли тело 48-летнего сына хозяина квартиры. 76-летний хозяин квартиры находился в другой комнате. Из-за сильного задымления он не мог покинуть жилье. Пожарные вывели мужчину на воздух, где бригада медиков оказала медпомощь пострадавшему.

В 7:05 пожар был локализован, в 7:31 – ликвидирован. На месте происшествия работало 10 спасателей и две пожарные машины. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем, сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситациям в Харьковской области.

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