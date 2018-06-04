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Харьковский «Металлист 1925» завершил сезон крупной победой

Харьковский «Металлист 1925» завершил сезон крупной победой
В матче заключительного 33-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге (группа «Б») харьковский «Металлист 1925» разгромил в Николаеве одного из аутсайдеров – местный «Судостроитель» со счетом 5:1.
Тон игре харьковчан задал Максим Ермоленко, уже в первой половине первого тайма оформивший «хет-трик». Максим на 4-й минуте открыл счет после подачи углового, на 16-й сделал «дубль», а на 21-й после ошибки голкипера николаевцев Михаила Мамедова, выпустившего мяч из рук, пяткой отправил мяч в ворота – 0:3.

Тут же, на 23-й минуте, голевой почин своего товарища поддержал Ярослав Дехтяренко, поразивший ворота с передачи Луиза Фернандо, – 0:4. С таким счетом завершился первый тайм, а вскоре после начала второй половины Олег Синица после навеса Владислава Краева сделал счет 0:5. Но в последние полчаса харьковчане сбавили обороты и пропустили ответный мяч. На 75-й минуте харьковские футболисты в своей штрафной сфолили на Евгении Гагулине, и арбитр из Киева Екатерина Зора указала на «точку». Александр Бобелюк исполнил пенальти четко и установил окончательный результат поединка – 1:5 в пользу гостей.

– Ребят поздравил с победой и окончанием чемпионата. Нельзя так играть концовку, надо стараться доводить игры до логического завершения. В принципе, первый тайм – 4:0, а второй – 1:1, а если бы еще второй пенальти поставили... Нельзя так, матч длится 90 минут – это единственное мое замечание, за что я был на них злой. Я об этом сказал, повторюсь, что матч длится 90 минут, а не 85, – сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Металлиста 1925» Сергей Валяев.

Он также рассказал о планах команды на летнее межсезонье:

– Завтра начинается отпуск. Соберемся мы 18 июня, первая неделя будет втягиаающей, потом две недели основной работы. Надо будет подгрузить ребят и потом за недельку плавно подведем к старту чемпионата в первой лиге, первый матч которого запланирован на 21 июля.

В итоге «Металлист 1925» набрал в 33 играх 67 очков и закончил первенство на втором  месте в своей группе, отстав от победителя – «Днепра-1» на 14 очков и опередив расположившихся следом «Энергию» из Новой Каховки и симферопольскую «Таврию» на шесть очков.

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