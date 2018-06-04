Украинцев просят хорошо подумать перед поездкой на ЧМ-2018 в Россию 4 июня 2018 г. источник 0 0

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко призывает украинцев подумать, прежде чем ехать в Россию на чемпионат мира по футболу и не поддерживать агрессора финансово.

"Я обращаюсь к тем пяти тысячам украинцев, которые купили билеты на чемпионат мира по футболу, десять раз подумайте, прежде чем ехать в Россию, где вас могут схватить, задержать, а потом даже не допустят украинских консулов. Не стоит ни гривной, ни рублем поддерживать агрессора", - сказала она.



Геращенко также заявила, что необходимо вместе с мировым сообществом оказывать давление на РФ с требованием до чемпионата мира по футболу освободить украинских заложников.



Она отметила, что на прошлой неделе в Минске украинская сторона снова предложила обменять 23 гражданина РФ, осужденных в Украине за терроризм на украинцев, которых Россия удерживает в заложниках.



По словам Геращенко, представители РФ заявили, что этих россиян включают в списки на обмен террористы из ОРДЛО, что свидетельствует о том, что России наплевать на тех, кого она посылает в Украину убивать.



В свою очередь, Министерство иностранных дел призывает футбольных фанатов из Украины, которые собираются летом ехать на чемпионат мира по футболу в Россию, зарегистрироваться на всякий случай в онлайн-системе ДРУГ.