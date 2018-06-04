Харьковский «Олимп» досрочно стал чемпионом Украины 4 июня 2018 г. Олег Столбецов 0 0

Во Львове прошел второй тур чемпионата Украины по регби-7 в мужской Суперлиге, и победа в нем досрочно принесла харьковскому «Олимпу» золотые чемпионские медали.

Подопечные Валерия Кочанова и Вадима Колышкина провели в столице Галичины три матча. В группе они разгромили криворожский «Горняк-ПАО КЖРК» – 38:0, в полуфинале не оставили шансов столичному «Политехнику» – 35:0, а в финале обыграли хмельницкий Evolution 7s – 15:5. Самым результативным игроком в составе харьковчан стал Олег Косарев. Он принес «Олимпу» 43 игровых очка, сделав в трех матчах пять попыток и забив девять реализаций. Причем две из своих пяти попыток Олег сделал в финальном матче, а еще одну в решающем поединке записал себе в актив Максим Кравченко.



Победа во втором туре позволила «Олимпу» досрочно по итогам двух туров оформить чемпионство, которое для нашего клуба стало девятым в истории и восьмым подряд.



Третий, заключительный тур чемпионата Украины пройдет 24 июня в Харькове на стадионе «Динамо».



Прямо из Львова лучшие мастера отечественного регби-7 отправились в Киев, где уже в воскресенье начался учебно-тренировочный сбор национальной мужской сборной страны в преддверии первого раунда чемпионата Европы в дивизионе «Трофи», который пройдет 8-9 июня в столице Хорватии Загребе. Главный тренер сборной Украины одессит Дмитрий Федишин вызвал на этот сбор 25 игроков, среди которых восемь представляют Харьков. Это Валентин Литвиненко, Максим Чураев, Вадим Миленко, Олег Косарев, Александр Маршуба, Сергей Куценко, Владимир Войтов и Анатолий Гранковский. Еще один харьковчанин – тренер-врач Игорь Канищев вошел в тренерский штаб сборной.



В Загребе выступят 12 национальных сборных, которые в первый день, 8 июня, сыграют в трех группах по круговой системе. Соперниками сборной Украины в группе С будут сборные Дании, Латвии и Люксембурга. Во второй день, 9 июня, состоятся игры «плей-офф». А второй раунд чемпионата Европы, в котором определятся победитель и призёры, пройдет 30 июня – 1 июля в литовском городе Шяуляй. Год назад сборная Украины заняла на чемпионате Европы четвёртое место в дивизионе «Трофи».