В Харькове возле гаража нашли коробку с гранатами 4 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

На улице Академика Проскуры в Харькове обнаружена коробка с боеприпасами.

Взрывотехники изъяли с места происшествия 179 разнокалиберных патронов, гранаты Ф-1 и РГН, пять взрывателей.



Сообщение о том, что у арендованного гаража 38-летний мужчина обнаружил подозрительную коробку, поступило в Киевский отдела полиции 3 июня около 15.00.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, руководство отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления.



При осмотре в коробке были обнаружены патроны, две гранаты, два взрывателя типа УЗРГМ, взрыватель типа УДО и два взрывателя к минометным минам.



Изъятое направлено на исследование. Сейчас устанавливается происхождение и принадлежность боеприпасов. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.