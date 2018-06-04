В Харькове возле гаража нашли коробку с гранатами

На улице Академика Проскуры в Харькове обнаружена коробка с боеприпасами.
Взрывотехники изъяли с места происшествия 179 разнокалиберных патронов, гранаты Ф-1 и РГН, пять взрывателей.
Сообщение о том, что у арендованного гаража 38-летний мужчина обнаружил подозрительную коробку, поступило в Киевский отдела полиции 3 июня около 15.00.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, руководство отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления.
При осмотре в коробке были обнаружены патроны, две гранаты, два взрывателя типа УЗРГМ, взрыватель типа УДО и два взрывателя к минометным минам.
Изъятое направлено на исследование. Сейчас устанавливается происхождение и принадлежность боеприпасов. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.