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Ведущий телеканала «Интер» Андрей Дромов стал папой в третий раз

Ведущий телеканала «Интер» Андрей Дромов стал папой в третий раз
Ведущий кулинарной программы «Готовим вместе» на телеканале «Интер», шеф-повар Андрей Дромов пополнил ряды многодетных отцов!
2 июня 2018 года в одесской больнице его супруга Виктория родила девочку. Малышка родилась весом 2,85 кг и ростом 52 см.

– Роды прошли быстро, но я так волновался, что для меня это время показалось вечностью, – делится впечатлениями Андрей Дромов. – Наша доченька появилась на свет 2 июня в 10:50. В этот день я не отходил ни на шаг от моих любимых девочек! Чувствовал, что должен быть здесь, что очень им нужен. Я участвовал в первом переодевании, замене подгузника, присутствовал при кормлении.

С именем для дочери пара еще окончательно не определилась. Среди имен, к которым склоняются молодые родители, – Анна, Валерия и Марианна.

Это третий ребенок в семье Дромовых. У Андрея и Виктории уже есть сыновья Александр и Герман.

С появлением дочери Андрей Дромов перешел в разряд многодетных отцов. Конечно, до своего коллеги по программе «Готовим вместе» – Андрея Доманского, у которого шесть детей, – ему пока далеко. Но все еще впереди!

Команда телеканала «Интер» поздравляет Андрея и Викторию Дромовых с пополнением! Желаем всему семейству здоровья и благополучия.

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