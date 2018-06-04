Ведущий телеканала «Интер» Андрей Дромов стал папой в третий раз 4 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Ведущий кулинарной программы «Готовим вместе» на телеканале «Интер», шеф-повар Андрей Дромов пополнил ряды многодетных отцов!

2 июня 2018 года в одесской больнице его супруга Виктория родила девочку. Малышка родилась весом 2,85 кг и ростом 52 см.



– Роды прошли быстро, но я так волновался, что для меня это время показалось вечностью, – делится впечатлениями Андрей Дромов. – Наша доченька появилась на свет 2 июня в 10:50. В этот день я не отходил ни на шаг от моих любимых девочек! Чувствовал, что должен быть здесь, что очень им нужен. Я участвовал в первом переодевании, замене подгузника, присутствовал при кормлении.



С именем для дочери пара еще окончательно не определилась. Среди имен, к которым склоняются молодые родители, – Анна, Валерия и Марианна.



Это третий ребенок в семье Дромовых. У Андрея и Виктории уже есть сыновья Александр и Герман.



С появлением дочери Андрей Дромов перешел в разряд многодетных отцов. Конечно, до своего коллеги по программе «Готовим вместе» – Андрея Доманского, у которого шесть детей, – ему пока далеко. Но все еще впереди!



Команда телеканала «Интер» поздравляет Андрея и Викторию Дромовых с пополнением! Желаем всему семейству здоровья и благополучия.