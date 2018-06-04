Осужденные узнали о социальных выплатах 4 июня 2018 г. Павел Гусев 0 0

В государственном учреждении «Алексеевская исправительная колония (№25)» прошла встреча с представителем управления созащиты населения администрации Шевченковского района Харьковского городского совета Татьяной Бабич.

Во время встречи осужденные получили информацию по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан, социальных выплат и порядке обращения в управление социальной защиты,сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции. Также Татьяна Анатольевна рассказала об отдельных положениях законодательства и изменениях в законах, которые произошли за последнее время.



– Сотрудничество с управлением социальной защиты населения – это важная помощь отдельным категориям граждан как во время отбывания наказания в учреждении, так и в адаптации после освобождения, – отметил начальник учреждения полковник внутренней службы Эдуард Рыженко.