Харьков

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Погода в Харькове: слегка похолодает

Погода в Харькове: слегка похолодает
Дождь и гроза, ожидаемые харьковскими синоптиками во вторник, принесут некоторое похолодание в среду.
5 июня: переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м\сек, днем по городу и местами по области порывы 15-20 м\сек. Температура по области: ночью 13-18º тепла, днем 25-30º выше нуля; по городу: ночью 14-16º тепла, днем 26-28º выше нуля.

6 июня: переменная облачность. Ночью местами небольшой кратковременный дождь. Днем без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м\сек. Температура: ночью 10-15º тепла, днем 17-22º выше нуля.

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